Pokémon Pokopia erscheint bald: Alles zu Release und Release-Uhrzeit!

Pokopia erscheint am 05. März 2026 - zu dieser Uhrzeit geht es los.

Nur noch ein Tag trennt uns von einem der aktuell besten Pokémon-Spiele überhaupt: Pokémon Pokopia erscheint morgen, am 05. März 2026. Kurz vor dem Launch der knuffigen Lebenssimulation im Stile von Animal Crossing und Dragon Quest Builders erhaltet ihr hier alle wichtigen Infos zur Release-Uhrzeit im eShop sowie zum Day One-Patch (via Polygon)!

Zu welcher Uhrzeit wird Pokémon Pokopia im eShop freigeschaltet?

Release in Europa: 05. März 2026 (also an diesem Donnerstag)

05. März 2026 (also an diesem Donnerstag) Release-Uhrzeit: 12 a.m. CEST also direkt um Mitternacht bei uns

12 a.m. CEST also direkt um Mitternacht bei uns Plattform: exklusiv für die Nintendo Switch 2 (Besitzer*innen der Vorgänger-Konsole gucken leider in die Röhre)

Pokopia wird also pünktlich um 00:00 Uhr in der Nacht vom 04. auf den 05. März bei uns freigeschaltet.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Worum geht es im Spiel? Im Pokémon-Spin-Off von Entwickler Omega Force schlüpft ihr in die Rolle eines Dittos und müsst eine heruntergekommene Insel wiederaufbauen und mit Leben füllen. Dabei helfen euch unterschiedlichste Pokémon mit ihren individuellen Fähigkeiten.

Und diese Formel kommt unfassbar gut an: Aktuell steht Pokopia bei einer durchschnittlichen Wertung von 88 Punkten auf Metacritic und ist damit neben Pokémon Y eines der besten Taschenmonster-Spiele überhaupt.

Mehr zu Pokémon Pokopia und wie gut sich die Life-Sim spielt, erfahrt ihr übrigens im GamePro-Test vom Kollegen Max:

Day 1-Patch für Pokopia jetzt verfügbar

Darum solltet ihr Update 1.0.1 laden: Vor dem Start solltet ihr außerdem sichergehen, dass ihr euch den Day One-Patch herunterladet. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1 ist ab sofort verfügbar, behebt eine Handvoll kleinerer Fehler und ermöglicht, dass ihr online zocken könnt.

Und wie sieht's bei euch aus: Freut ihr euch auf Pokémon Pokopia und seid ihr direkt zum Launch am Start, um als süßes Ditto eure eigene Pokémon-Insel aufzubauen? Lasst es uns gerne unten in der Kommentarsektion wissen!