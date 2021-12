GTA Online: So sieht's aus, wenn Ellie aus TLoU2 Los Santos unsicher macht

Charakter-Editoren geben uns jede Menge Möglichkeiten, unsere Kreativität auszuleben. Manche Spielende versuchen beispielsweise, Spielfiguren zu erschaffen, die ihnen selbst ähneln. Andere bauen dagegen gerne bekannte Persönlichkeiten und Videospielcharaktere nach. So auch im Fall des Fans Broozyr, der Ellie aus The Last of Us 2 in GTA Online erstellt hat.

Ellie in GTA Online nachzubauen ist eine Herausforderung

Es kann sehr interessant sein, wenn auf einmal Kratos in Dark Souls unterwegs ist oder, wie im Falle dieses Beispiels, Ellie in GTA Online. Der Fan Broozyr hat die Heldin aus The Last of Us 2 ziemlich gut nachgebaut und seine Kreation auf Reddit geteilt:

Keine leichte Aufgabe: Einen Charakter zu erstellen, der wie Ellie aussieht, ist aufgrund der limitierten Möglichkeiten im GTA Online-Editor gar nicht so einfach und zugegebenermaßen sehen die Gesichtszüge nicht genau aus wie die der Heldin. Broozyr gibt selbst zu:

Ihr Gesicht richtig hinzubekommen, war hart mit dem veralteten Charakter-Editor. Es ist immer noch nicht perfekt, aber passabel.

Mehr zu GTA Online:

Mit kleinen Tricks zur GTAO-Ellie

Da es kaum möglich ist, das Gesicht ganz perfekt zu treffen, hat sich der Fan besonders auf das Nachahmen bestimmter Details konzentriert, die wir sofort mit der TLoU2-Heldin in Verbindung bringen - auch, wenn sie nicht eins zu eins so aussehen, wie beim Original.

Outfit und Frisur: Zuerst einmal wäre da das Outfit. Broozyrs Ellie trägt ein offenes Hemd über einem Shirt, wie wir es aus einigen Szenen von TLoU2 kennen. Ihre Hose im Used-Look passt perfekt in das dystopische Setting. Zudem sind da die zurückgebundenen brünetten Haare: eine der Frisuren, die Ellie im Spiel trägt.

Als Ellie kann Broozyr dann die neuen GTA Online-Inhalte The Contract spielen, zu dem ihr hier den Trailer seht:

Zwei weitere Details sind extrem wichtig für Ellies Stil: Ihr großflächiges Motten-Tattoo auf dem rechten Arm und die Armbänder, die sie trägt. Beide Elemente können nur an die Originale angelehnt, nicht aber ganz genau übernommen werden. Die verfügbaren Tattoos und Armbänder im Spiel reichen aber aus, um die Assoziation herzustellen. So sieht Broozyrs Ellie gerade von hinten täuschend echt aus.

Wie gefällt euch diese Version von Ellie? Habt ihr schon mal selbst probiert, einen Charakter nachzubauen?