GTA Online: The Contract verrät, was mit Michael nach GTA 5 passiert ist

GTA Online hat mit The Contract haufenweise neue Inhalte bekommen: Zusätzliche Story-Missionen, viel neue Musik und natürlich auch neue Autos, Waffen und so weiter. Dazu kommt aber auch noch ein kleines, aber feines Detail für alle Story-Connaisseure, die sich schon seit Jahren Gedanken darüber machen, was eigentlich aus den Protagonisten von GTA 5 geworden ist. Für die haben wir gute Nachrichten: Neben Franklin scheinen auch Trevor und Michael weiterhin am Leben zu sein. Das bedeutet gleichzeitig, dass nur eines der drei Enden von GTA 5 das definitive Ende und damit auch Kanon sein kann.

Darum geht's: GTA Online-Spieler*innen können sich aktuell über extrem viel neuen Content freuen. The Contract heißt das letzte große Update, das uns einen neuen Radiosender, einige neue Story-Missionen rund um Dr. Dre, Franklins Agentur, zwei neue Autos und zwei neue Waffen beschert. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Michael lebt noch: In einer der Missionen rund um Dr. Dres vermisstes Smartphone düsen wir im Golf Cart durch ein Filmstudio. Dabei erklärt Franklin, er würde einen der dortigen Producer kennen und hoffen, dass der an diesem Tag nicht arbeiten muss. Womit Michael gemeint ist, weil der am Schluss von GTA 5 genau dort einen Job annimmt. Das heißt offensichtlich, dass Michael auch im Jahr 2021 noch am Leben ist und weiterhin diesen Job ausübt (via Kotaku).

Ende C ist Kanon: Gleichzeitig bedeutet das wohl auch, dass damit das dritte Ende der drei möglichen Enden von GTA 5 das ist, was allgemein jetzt wohl als Kanon angesehen werden muss. In der Variante C überleben nämlich alle drei Protagonisten und das scheint zumindest in der Welt von GTA Online der aktuelle Stand der Dinge zu sein. Dass Trevor noch lebt, war bereits vor einiger Zeit einer Dialogzeile von Ron zu entnehmen, die mit einem Update hinzugefügt wurde.

Wo bleibt die Next Gen-Version? Wer aktuell noch auf die PS5- und Xbox Series S/X-Fassung von GTA 5 wartet, um dann mit schickerer Grafik die neuen Inhalte zu spielen, muss sich noch ein bisschen gedulden. Eigentlich sollte die Next Gen- aka Current Gen-Neuauflage schon längst erschienen sein, aber der Launch wurde auf den März 2022 verschoben.

Welches Ende von GTA 5 fandet ihr bisher immer am besten? Was haltet ihr von diesem Hinweis auf das Kanon-Ende?