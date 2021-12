GTA Online: Lamar disst Franklin im neuen Update noch genauso schön wie früher

Die Sprüche von Franklins Kumpel Lamar aus GTA 5 sind legendär. Sicher erinnert ihr euch noch an die Szene, in der Lamar Franklin komplett zur Schnecke macht, weil dieser keine Lust hat, noch mit ihm abzuhängen. Im neuen GTA Online Update "The Contract" gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit beiden Figuren, sondern auch die Bestätigung, dass Lamars Mundwerk immer noch funktioniert wie ein Maschinengewehr. Wir verraten euch mehr darüber.

Hommage an legendäre Szene

Darum geht es: GTA 5 hielt für uns nicht nur drei sehr unterschiedliche Hauptfiguren bereit, sondern auch jede Menge sehr spezielle Nebencharaktere, die ihren Eindruck hinterlassen haben. Darunter ist beispielsweise Franklins Kumpel Lamar, der imstande ist, von einem Moment auf den anderen ein wahres Feuerwerk an Beschimpfungen zu zünden – und das hat er im neuen Update "The Contract" für GTA Online immer noch drauf.

Legendäre Szene aus GTA 5: Falls ihr Grand Theft Auto 5 gespielt habt, erinnert ihr euch bestimmt noch an diesen einen Moment mit Franklin und Lamar: Letzterer möchte gerne noch abhängen, Franklin hat keinen Bock und sagt, dass sie sich morgen wieder bei der Arbeit sehen. Das geht Lamar so gegen den Strich, dass er seinen Kumpel komplett niedermacht.

"Yee yee ass haircut" ist dabei zu einem geflügelten Ausdruck geworden. Freundlich ausgedrückt, behauptet Lamar, Franklin wolle nur nicht in seinem Schatten stehen, weil er viel besser aussehe und solle sich lieber zuerst mal um eine bessere Frisur kümmern. Franklin bleibt danach nur noch völlig perplex mit einem "was?" zurück.

Hier könnt ihr eure Erinnerung an die Szene auffrischen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr aus dem GTA-Universum:

Lamar kann's immer noch: Im neuen GTA Online-Update "The Contract" kehrt Franklin zurück, der sich weiterentwickelt hat und sich nun beruflich um "Reiche-Leute-Probleme" kümmert. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit Lamar und eine schöne Hommage an die alte Szene. Erneut feuert Lamar verbal auf Franklin, weil dieser keine Zeit mit ihm verbringen möchte – und wieder fällt Franklin am Ende nicht mehr als ein "was" dazu ein.

Hier könnt ihr euch die neue Szene anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die neue Szene erinnert wieder daran, wie viele coole Momente GTA 5 auf Lager hatte. Zu GTA 6 gibt es leider immer noch keine offiziellen Infos von Rockstar, aber das GTA Online Update "The Contract" ging am 15. Dezember an den Start.

Freut ihr euch über Lamars "stilvolles" Comeback?