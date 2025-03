Elon Musk will Assassin's Creed Shadows durch den Dreck ziehen, aber das geht schief und der Ubisoft-Account blamiert ihn komplett

Diese Aussage hätte sich Elon Musk wohl lieber gespart.

Assassin's Creed Shadows ist vor ein paar Tagen erschienen und bereits ein ziemlicher Erfolg, über das Launch-Wochenende konnte das RPG etwa bereits 2 Millionen Spieler*innen verzeichnen. Trotzdem gibt es natürlich auch Kritik am Spiel. Die kommt unter anderem auch von Elon Musk, der den Titel auf X (ehemals Twitter) als "furchtbar" bezeichnet. Aber der Assassin's Creed-Account feuert ziemlich schlagkräftig zurück.

Assassin's Creed zieht Elon Musk die sprichwörtlichen Hosen runter

Der X-Besitzer Elon Musk ist unter anderem für seine kontroversen Aussagen (und Gesten) bekannt. Jüngst hat er sich jetzt auf seiner Plattform erneut mit dem umstrittenen politischen Streamer HasanAbi (mehr zu ihm könnt ihr auf MeinMMO lesen) angelegt und dabei auch seine Meinung zu Assassin's Creed Shadows verkündet.

Konkret hatte Musk dabei darauf reagiert, dass der Twitch-Streamer einen gesponsorten Stream zu Assassin's Creed Shadows angekündigt hatte. Musk konnte sich einen Spruch dazu wohl nicht verkneifen und nannte HasanAbi einen "Schwindler".

Er ging sogar noch weiter und bezeichnete ihn als "Sell-out", also jemanden, der sich selbst untreu ist, um Geld zu machen: "Objektiv bewirbt er ein furchtbares Spiel nur für Geld."

Ubisoft ließ diese Aussage aber nicht einfach auf sich sitzen. Stattdessen schoss der offizielle Assassin's Creed-Account ziemlich scharfzüngig zurück:

"Hat dir das der Typ gesagt, der deinen Path of Exile 2-Account [für dich] spielt?"

Diese Stichelei geht darauf zurück, dass Musk sich in den letzten Monaten immer wieder als Profi-Gamer hingestellt hatte und weit oben in Ranglisten von Diablo 4 und Path of Exile 2 auftauchte. Später hatte er allerdings zugegeben, dass er seinen Account von anderen bespielen lässt.

Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass Fans die Antwort des Assassin's Creed-Accounts feiern. Wo die Aussage von Musk auf gerade einmal 23.000 Likes kommt, steht die vom Ubisoft-Account bei mehr als 422.000. (Stand: 26. März, 11:30 Uhr)

Auch in den Kommentaren amüsieren sich User köstlich und posten massenweise Memes oder geben sogar an, dass sie sich das Spiel jetzt einfach kaufen müssten.

Besonders bissig: Sogar der X-eigene KI-Bot Grok wertet den "Burn" des Assassin's Creed-Acounts als eine 9/10.

Assassin's Creed Shadows selbst sorgte im Netz schon vor Release für reichlich Diskussionen, etwa zum Thema der historischen Genauigkeit des Spiels. Ubisoft selbst bekräftigte dazu bereits, dass es sich bei den Spielen stets um historische Fiktion handelt.