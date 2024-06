Statt Portugal vs. Tschechien: Ab heute könnt ihr eines der besten Horrorspiele 2024 spielen, in dem eine ganze Bohrinsel von Monstern zerstört wird

Keine Lust auf Fußball? Wir hätten eine spannende Alternative für weit mehr als 90 Minuten für euch.

Ihr habt heute Abend die Qual der Wahl. Entweder ihr schaut euch ab 21 Uhr den EM-Start von Portugal und Tschechien live im TV an – oder ihr schaltet alternativ eure PS5, Xbox Series X/S oder euren PC ein und macht es euch mit einem Anwärter auf das packendste Horrorspiel 2024 so richtig gemütlich.

Still Wakes the Deep von Entwickler Chinese Room (Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture) ist heute erschienen und da wir das nervenaufreibende Abenteuer auf einer von Monstern heimgesuchten Bohrinsel bereits durchspielen konnten, wollen wir euch das Spiel als abendliche Alternative zum Fußball nochmal ans Herz legen.

In aller Kürze: Das ist Still Wakes the Deep

Darum geht's im Spiel: Caz hat einen richtig miesen Tag erwischt. Eigentlich wollte der Schotte nur seine Arbeit auf der Bohrinsel Beira Delta antreten. Doch erst droht ihm seine Frau am Morgen mit der Trennung und dann rührt sich mitten in den Untiefen etwas, das Caz nicht einmal aus seinen schlimmsten Albträumen kennt.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Still Wakes the Deep anschauen:

1:17 Still Wakes the Deep ist das Horror-Highlight im Juni 2024.

Das erwartet euch spielerisch: Aus der Ego-Perspektive versucht ihr an den Schrecken vorbeizuschleichen, beispielsweise indem ihr die Monster mit Wurfgegenständen ablenkt, müsst Feuer löschen und den Weg versperrende Gegenstände beseitigen, um euch so einen Fluchtweg von der Bohrinsel zu bahnen.

Still Wakes the Deep ist kein reiner Walking Simulator, legt seinen Fokus allerdings abseits vom Gameplay mehr auf die packende Atmosphäre und die kleinen Geschichten mit NPCs, die Caz im Laufe seines Höllentrips trifft.

Den ausführlichen Test von Kollege Tobi könnt ihr euch hier durchlesen:

Still Wakes the Deep im Test Lasst euch diese kleine Horrorperle nicht entgehen! von Tobias Veltin

Warum wir euch Still Wakes the Deep nur empfehlen können

Still Wakes the Deep ist das perfekte Spiel, wollt ihr euch verteilt über ein oder zwei Abende – die Spielzeit beträgt ca. 5 Stunden – mal wieder richtig schön im abgedunkelten Zimmer gruseln.

Dank seiner grandiosen Soundkulisse (wir empfehlen euch das Spielen mit Kopfhörern), einem im besten Sinne ekligen Monster-Design, einer optisch sowohl beeindruckenden als auch beklemmenden Bohrinsel und einer insgesamt packenden Atmosphäre kommen Horrorfans aus unserer Sicht voll und ganz auf ihre Kosten.

Apropos Kosten: Habt ihr ein aktives Xbox Game Pass-Abo, könnt ihr euch Sill Wakes The Deep ab heute ohne zusätzliche Kosten aus der Bibliothek fischen.

Still Wakes the Deep oder EM, wie schaut eure Abendplanung für heute aus? Verratet es uns in den Kommentaren!