Foto von Eminem mit seltener PS1 aufgetaucht: Der Rapper beißt einfach in das unverkäufliche Modell

So sieht das blaue Modell der PS1 aus (Bildquelle: BnGamesReviews)

Nostalgie pur: Ein Foto, auf dem Eminem noch ein paar Jährchen jünger ist, zeigt den Rapper mit einer PS1. Der Rapper hält aber kein gewöhnliches graues Modell der ersten PlayStation hoch. Stattdessen handelt es sich um die PS1 Slim Shady ... Kleiner Spaß. Wir verraten euch, was es wirklich mit dieser blauen Konsolen-Variante auf sich hat.

Eminem mit seltener PlayStation

Das Foto ist in einem Reddit-Post mit der Überschrift "Eminem mit einem inzwischen raren Playstation 1 Modell von 1995" aufgetaucht. Was genau Sinn und Zweck dieser Aufnahme war und in welchem Rahmen sie festgehalten wurde, wird leider nicht verraten.

Der große Popularitätsdurchbruch des Rappers fand jedenfalls erst mehrere Jahre nach Release der blauen Konsole statt, nämlich mit der The Slim Shady LP im Jahr 1999. Sein erstes Solo-Album erschien aber 1996 (via shadyrecords.com).

"Ich frage mich, wie sie geschmeckt hat", merkt ein User unter dem Reddit-Post an, schließlich scheint der Rapper in die Konsole zu beißen. Aber das bleibt wohl ein Geheimnis.

Die blaue Debugging-Konsole

Eine Community-Frage, die wir aber sehr wohl beantworten können, ist, was es eigentlich mit dieser PlayStation-Variante auf sich hat.

Die blaue PS1 war nicht für den Heimgebrauch gedacht. Es handelt sich nämlich um eine Debugging-Konsole, die damals nur Entwicklerstudios oder auch Videospielmagazine bekamen. Mit dieser PS1-Version war es möglich, Beta-Versionen sowie gebrannte Spiele auf CD-R abzuspielen und Games in verschiedenen Bildformaten darzustellen.

Nicht das einzige ganz besondere PS1-Modell: Daneben gab es auch ein grünes Modell derselben Konsole und – nicht zu vergessen – das schwarze PS1-Devkit von Net Yaroze. Über Letzteres erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel mehr. Inzwischen sind all diese Konsolen Raritäten.

