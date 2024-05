Fallout gibt's bald auch in Fortnite: Spiel teast neues Crossover an

Den Vault Boy könnte es bald auch in Fortnite geben.

Der Season-Wechsel in Fortnite steht praktisch vor der Tür und das bedeutet in der Regel auch immer neue Inhalte für das Battle Royale. Passend zum Thema der Saison hat der offizielle X/Twitter-Account des Spiels jetzt auch ein neues Crossover angeteast: Und das sieht ziemlich eindeutig nach Fallout aus.

Fortnite bekommt neue Fallout-Inhalte

Konkrete Details zum kommenden Crossover lassen sich aus dem Teaser noch nicht rauslesen. Aber das es hier um Fallout gehen wird, dürfte ziemlich klar sein. Immerhin zeigt das Bild auf dem X-Account eine der Powerrüstungen, die seit jeher zur Reihe gehören:

Darunter scheint eine Fabrik und im Hintergrund Palmen abgebildet zu sein, es sieht also ganz so aus, als würde es diesmal in die Wüste gehen.

Das passt auch zum generellen Thema von Chapter 5 Season 3, das soll nämlich "Wrecked" (zu Deutsch: zerstört) lauten. Leaks zufolge soll das Setting postapokalyptisch ausfallen und große Teile der Map mit Sand überziehen.

Was wir sonst bereits zu Start, Inhalten und Leaks von Chapter 5 Season 3 in Fortnite wissen, haben wir euch hier zusammengefasst:

Aktuell können wir nur spekulieren, welche Fallout-Inhalte genau es ins Spiel schaffen werden. Zumindest mit Powerrüstungs-Skins rechnen wir nach diesem Teaserbild aber. Offen bleibt auch noch, ob es sich hier schlicht um eine Shop-Kollaboration handelt oder ob die Fallout-Inhalte tatsächlich in den Battle Pass der nächsten Season kommen.

So oder so scheint es aber der perfekte Zeitpunkt zu sein, um Fallout zu Fortnite zu bringen. Immerhin hat die Reihe nicht zuletzt dank der erfolgreichen Amazon Prime-Serie gerade einen ziemlichen Aufschwung bekommen. Auch das 'Next Gen'-Update für Fallout 4 hat noch einmal viele Leute zum Spiel zurückgeholt.

Jetzt seid ihr gefragt: Was erhofft ihr euch vom Crossover zwischen Fallout und Fortnite genau?