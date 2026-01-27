Entwickler-Legende hat Nintendo nach fast 40 Jahren verlassen - er arbeitete entscheidend an fast allen Mario Kart-Teilen mit

Mario Kart 8 (Deluxe) war der bisherige Höhepunkt der Fun-Racer-Reihe – und damit auch des Schaffens von Hideki Konno.

Den Namen "Mario Kart" kennen vermutlich die meisten Menschen da draußen – spätestens seit dem immensen Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Dass die Marke zu der wurde, die sie heute ist, liegt ganz entscheidend an einer Person bei Nintendo. Einer, die seit Mitte der 80er Jahre bei Nintendo war und das Unternehmen jetzt offenbar verlassen hat.

Es handelt sich um Hideki Konno. Der ist im Vergleich zu beispielsweise Shigeru Miyamoto zwar deutlich unbekannter, kann aber mit Fug und Recht ebenfalls als Entwickler-Legende bezeichnet werden.

Wie einigen Fans jetzt aufgefallen ist, scheint Konno das Unternehmen bereits im vergangenen Juli verlassen zu haben – nach fast 40 Jahren. Ein entsprechender Eintrag ist auf seinem offiziellen japanischen Facebook-Profil zu finden.

An der Entwickling zahlreicher Spiele beteiligt

Konno schloss sich im Jahr 1986 Nintendo an und arbeitete in den ersten Jahren unter anderem an Super Mario Bros 2 und 3 mit, jeweils als Assistant Director.

Nachdem er mit Sim City (SNES) ein Spiel bereits als Director betreut hatte, übernahm er 1992 die Entwicklungsleitung für einen Titel, dessen Nachfolger ihn während seiner gesamten Zeit bei Nintendo begleiten sollten: Mario Kart.

Hideki Konno war an fast allen Serienteilen des Fun-Racers als Director, Berater oder Produzent involviert. Lediglich beim aktuellen Mario Kart World hatte er keine offizielle Funktion bei der Entwicklung inne, bekam im Abspann aber dennoch einen speziellen Dankesgruß des Teams.

Hideki Konno 2011 in einem Interview mit dem damaligen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata zum Nintendo 3DS. (Bildquelle. https://www.youtube.com/watch?v=hIB-GQC6ZcE)

Die Mario Kart-Reihe ist somit so etwas wie das Lebenswerk von Hideki Konno, der 1965 geborene Japaner war darüber hinaus aber noch an zahlreichen anderen Projekten beteiligt – unter anderem Yoshi's Story (N64), The Legend of Zelda: The Wind Waker (GameCube) oder Nintendogs (DS).

In die Konzeption und Umsetzung des Nintendo 3DS war er ebenfalls als Produzent eingebunden (via wikipedia.com). Zu den zukünftigen Plänen von Hideki Konno ist nichts bekannt.

Mario Kart hat sich seit ihrem Start auf dem Super Nintendo zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Fun-Racer-Serie entwickelt. Insbesondere das auf der Nintendo Switch 1 erschienene Mario Kart 8 Deluxe gab der Reihe noch einmal einen enormen Bekanntheits-Boost. Mit über 77 Millionen verkauften Exemplaren gehört zu den meistverkauften Videospielen überhaupt.