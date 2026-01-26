Nächste Nintendo Direct angekündigt - und diesmal geht's sogar um ein Spiel

Nintendo hat die erste Direct im neuen Jahr angekündigt, in der es um ein Spiel geht.

Da ist die erste Nintendo Direct im neuen Jahr gerade einmal 24 Stunden alt, da wird bereits die nächste angekündigt. Dieses Mal geht es jedoch nicht um kommende Kinofilme mit Yoshi und unserem liebsten Klempner, sondern um ein Videospiel.

Termin der Tomodachi-Direct

Datum: 29. Januar 2026

Uhrzeit: 15 Uhr

Für die Tomodachi-Direct müsst ihr euch dieses Mal nicht den Sonntag im Kalender markieren, sondern lediglich schauen, ob ihr Donnerstagnachmittag Zeit habt.

Dann wird es nämlich mehr Infos zu "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" geben. Die neue Lebenssimulation für die Nintendo Switch soll bereits im Frühjahr 2026 erscheinen und erhält auf der Direct dann auch sicher einen konkreten Release:

2:21 Tomodachi Life kehrt nach über 10 Jahren auf die Nintendo Switch zurück und jetzt wissen auch genauer, wann es endlich soweit ist

Autoplay

Wann gibt's denn endlich die große Nintendo Direct?

Laut Gerüchteküche nur wenige Tage später, nämlich am 10. Februar. Bis Nintendo die Info offiziell macht, solltet ihr sie allerdings noch mit Vorsicht genießen. Schließlich ist es bereits erstaunlich, dass es zu Beginn des Jahres gleich zwei "kleine" Directs gibt, auf denen wir zusammengefasst aber keine zwei Spiele zu Gesicht bekommen.

Nintendo scheint im neuen Jahr also einen noch größeren Fokus auf Themen-spezifische Directs zu legen, als bereits in 2025.

Mehr zum Thema Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus von Annika Bavendiek

Habt ihr die gestrige Direct verpasst, hier eine kleine Zusammenfassung: Highlight war vor allem ein neuer Trailer zum Super Mario Galaxy-Kinofilm, der Yoshi enthüllte und allerhand Szenen mit dem grünen Dino zeigte – der übrigens allem Anschein nach nur Laute von sich gibt und nicht spricht.

Zudem gab es neue Szenen mit Birdo, Baby Mario und Baby Luigi, die neben altbekannten Schauplätzen im zweiten Trailer zu sehen waren.

Habt ihr Tomodachi Life auf dem Schirm und hat Animal Crossing vielleicht sogar eure Neugierde für die Lebenssimulation geweckt? Oder ist das erste Nintendo-exklusive Highlight im neuen Jahr für euch ein anderes?