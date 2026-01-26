Nintendo killt Ende dieser Woche beliebte Möglichkeit, beim Kauf von Switch-Spielen zu sparen - beeilt euch, wenn ihr noch Game Coupons haben wollt!

Mitte vergangenen Jahres hatte Nintendo die Einstellung des Game Coupon-Programms angekündigt, Ende Januar läuft die Frist nun ab.

Tobias Veltin
26.01.2026 | 07:00 Uhr

Die Switch Game Coupons sind ab Februar 2026 nicht mehr erhältlich. Die Switch Game Coupons sind ab Februar 2026 nicht mehr erhältlich.

Im Juli vergangenen Jahres hatte Nintendo angekündigt, ab Anfang 2026 keine Nintendo Switch Game Coupons mehr zu verkaufen. Diese Frist läuft nun ab. Die entsprechenden Coupons können nur noch bis zum 30. Januar 2026 erworben werden – danach nicht mehr.

Ihr habt also nur noch diese Woche Zeit, mit den Coupons bares Geld beim Kauf von Nintendos hauseigenen Switch-Titeln wie Metroid Prime 4: Beyond zu sparen – die ja für gewöhnlich recht preisstabil sind.

Video starten 7:31 Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Wie die Game Coupons funktionieren

Für 99 Euro könnt ihr euch über die Nintendo-Webseite einen Switch Game Coupon holen – Voraussetzung ist eine aktive Switch Online-Mitgliedschaft. Mit dem Coupon lassen sich dann zwei Titel aus dem verfügbaren Angebot aussuchen und erwerben.

Je nach Grundpreis des Spiele lassen sich dadurch bis zu 40 Euro sparen (etwa wenn ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros. Ultimate kauft).

Wichtiger Hinweis: Die Coupons gelten ausschließlich für Switch 1-Spiele, nicht für optimierte Switch 2-Versionen. Dennoch ist die Methode eine gute Möglichkeit, digitale First-Party-Titel von Nintendo günstiger zu bekommen als üblich. Ihr müsst aber wie gesagt schnell sein.

Außerdem wichtig: Pro Account könnt ihr "nur" acht aktive Coupons haben. Jetzt noch schnell Unmengen der "Gutscheine" zu horten, ist also nicht möglich. Das geht aus der offiziellen Nintendo FAQ-Seite zum Thema hervor.

Mehr Nintendo-News
1
Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist
von Stephan Zielke
2
Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt
von Maximilian Franke

Falls ihr euch Sorgen macht, dass die Coupons nach dem Ende dieser Woche verfallen, können wir euch beruhigen. Die Frist bis Ende Januar gilt lediglich für den Kauf der Coupons. Sind diese einmal erworben, lassen sie sich bis zu 365 Tage nach dem Kauf einlösen. Für die Entscheidung, welche Titel ihr nehmen sollt, habt ihr also noch etwas länger Zeit.

Mit den Game Coupons killt Nintendo jetzt eine Sparmöglichkeit beim Kauf von hauseigenen Titeln – und wird zukünftig wohl auch keine Alternative dazu anbieten. Informationen zu einem ähnlichen Programm – etwa für Switch 2-Spielen – gibt es jedenfalls nicht.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nintendo killt Ende dieser Woche beliebte Möglichkeit, beim Kauf von Switch-Spielen zu sparen - beeilt euch, wenn ihr noch Game Coupons haben wollt!

vor 21 Minuten

Nintendo killt Ende dieser Woche beliebte Möglichkeit, beim Kauf von Switch-Spielen zu sparen - beeilt euch, wenn ihr noch Game Coupons haben wollt!
Das ist eine Beleidigung! Anime-Fan nennt andere Serien Solo Leveling-Kopien und die Community lässt das nicht auf sich sitzen

vor einer Stunde

"Das ist eine Beleidigung!" Anime-Fan nennt andere Serien Solo Leveling-Kopien und die Community lässt das nicht auf sich sitzen
So würde Son-Goku aus Dragon Ball aussehen, wenn er alle Super Saiyajin-Formen gleichzeitig aktivieren würde   1     1

vor einer Stunde

So würde Son-Goku aus Dragon Ball aussehen, wenn er alle Super Saiyajin-Formen gleichzeitig aktivieren würde
Vor 21 Jahren wollte ein RTL 2-Anime Yu-Gi-Oh richtig Konkurrenz machen und scheiterte so sehr, dass ihn kaum noch jemand kennt

vor 2 Stunden

Vor 21 Jahren wollte ein RTL 2-Anime Yu-Gi-Oh richtig Konkurrenz machen und scheiterte so sehr, dass ihn kaum noch jemand kennt
mehr anzeigen