EOL & Spring Sale bei BlueBrixx: Darum solltet ihr nicht zu lange warten!

Von Mittelalter-Giganten wie der Normannenburg bis hin zu modernen Ikonen der Ingenieurskunst wie der Wuppertaler Schwebebahn gibt's bei BlueBrixx eine breite Palette an Angeboten!

Schon wieder ein BlueBrixx Sale! Knapp einen Monat nach dem letzten größeren Sale der beliebten deutschen LEGO-Alternative wird nachgelegt, und zwar ordentlich. Burg Blaustein-Erweiterungen, beliebte Sets, die EOL gehen und sogar neue Lizenzprodukte sind dabei! Der BlueBrixx Spring Sale liefert absolut starke Preise für echte Highlights, aber es kann auch die letzte Chance für einige dieser Sets sein.

Meine Highlights im BlueBrixx Spring Sale:

Was ist los bei BlueBrixx? Von vielen EOL-Sets und häufigen Sales

Bei der Frequenz, mit der BlueBrixx aktuell Sales rausballern, könnte man behaupten, dass die Klemmbausteinmarke des blauen Steins mal eben fast ihr komplettes Sortiment verscherbeln wollen. Das ist tatsächlich gar nicht so fernab der Realität, denn bei den Hessen ist aktuell ganz viel los!

EOL – End of Life, oder: Designstreit mit LEGO

Die Standard-Klemmbausteine im 8mm-Rastermaß, die auch mit LEGO kompatibel sind, sind seit den 70ern nicht mehr geschützt, weshalb die Konkurrenz vom dänischen Platzhirschen sich ziemlich austoben kann. Einzelne Teile jedoch können als Design geschützt werden und andere Hersteller angekreidet, falls solche Steine verwendet werden. Das ist aktuell bei BlueBrixx der Fall, die zurzeit in einem Rechtsstreit mit LEGO sind und einige Sets langfristig überarbeiten oder aus dem Verkehr ziehen müssen.

Der Brabus Crawler ist neu und jetzt schon EOL? Keine Sorge, das Set wird vermutlich überarbeitet und kommt bald wieder.

Solche geschützten Steine sind aber nicht unbedingt komplexe Formen, die nur für Lizenz-Sets genutzt werden, sondern können auch absolute Basic-Klemmbausteine sein, wie man anhand dieses Eintrags eines von LEGO geschützten Designs im Register des deutschen Patent- und Markenamtes sehen kann.

Das heißt für BlueBrixx: Die betroffenen Sets müssen entweder nachträglich überarbeitet werden, oder sie nehmen einfach den aktuellen Bestand und werden ihn schnell los. Einige dieser Sets sind jetzt teilweise als EOL gelistet, aber das heißt nicht bei allen, dass sie nie wieder kommen werden. Am Ende bedeutet das für euch, dass ihr hunderte BlueBrixx-Sets zu absoluten Spottpreisen schnappen könnt!

Nicht nur alte Sets – BlueBrixx schafft Platz für die Zukunft!

Neben dem Rechtsstreit mit LEGO und den ganzen EOL-gelisteten Sets gibt es aber noch einen weiteren Grund, weshalb BlueBrixx so viele Sets im Angebot haben. Über den Sommer plant BlueBrixx neue Lizenzen anzukündigen und die neu überarbeiteten Sets wieder in den Shop aufzunehmen. Dafür brauchen sie natürlich Platz und den Lagerüberschuss kann man natürlich am schnellsten mit Angeboten loswerden!

Der BlueBrixx-Zug scheint unaufhaltbar: Dieses gigantische Modell der BR 01 Dampflokomotive ist ebenfalls im Angebot!

In den letzten Videos auf dem BlueBrixx-Youtube-Kanal wird der Sachverhalt etwas näher erklärt, aber die Klemmbausteinmarke gibt sich optimistisch und sogar fast euphorisch, und ich bin schon gespannt, was die Zukunft von BlueBrixx so alles bieten wird. Der aktuelle Lagerüberschuss ist bei den Highlights wie den Burg Blaustein-Erweiterungen oder den Astronomen-Inseln nicht unbegrenzt – falls ihr also schon immer eines dieser Sets haben wolltet, dann solltet ihr nicht allzu lange warten, denn die Angebote gelten bei jedem Set nur solange der Vorrat reicht!