May the Fourth: LEGO feiert Star Wars mit gigantisch vielen Angeboten

Traditionell können Star Wars Fans am vierten Mai nicht nur mit neuen Ankündigungen zu ihrem Lieblingsthema rechnen, sondern auch mit zahlreichen Angeboten auf Spiele, Merch und sonstiges Fan-Equipment. Ganz vorn mit dabei ist dieses Jahr LEGO, denn sowohl auf Amazon als auch im LEGO-Shop könnt ihr gerade ordentlich sparen und euch exklusive Boni sichern.Alle Amazon-Angebote im Überblick
LEGO Star Wars bei Amazon: Wo es die großen Rabatte gibt
Bei Amazon sind die Preise meistens etwas besser als im LEGO-Shop, das gilt auch für die Angebote am Star Wars Day. Wenn ihr also maximal sparen wollt, lohnt sich der Gang eher zu Amazon. Hier findet ihr die in meinen Augen besten Angebote:
- N-1 Starfighter von Mando
- Imperialer Sternenzerstörer
- ARC-170 mit Klon-Piloten
- Sicherheitsdroide K-2SO aus Andor & Rogue One
- Schwarzer Millennium Falcon
- Mando-Helm
- Helm von Captain Rex
- Bobs Sternenjäger
- TIE-Abfangjäger
- Todesstern
Ab sofort: Neues LEGO Star Wars Set sichern
Natürlich hat sich auch LEGO einiges überlegt, um Star Wars Fans glücklich zu machen. Dazu gehört unter anderem ein brandneues Set des N-1 Starfighters aus the Mandalorian. Den umgebauten Naboo-Fighter baut sich Mando zusammen, nachdem seine Razor Crest zerstört wurde. Es gibt zwar bereits ein LEGO-Set zu dem Sternenjäger, aber das richtet sich eher an Kinder. Die neue Ausgabe ist ein größeres Ausstellungsmodell. Das Set ist ab sofort verfügbar, aber nur im LEGO-Shop.Das neue Set jetzt bei LEGO sichern
Noch mehr Rabatte und Prämien im LEGO-Shop
Aber da hört es noch nicht auf: Wenn ihr LEGO-Insider seid, könnt ihr euch noch bis zum sechsten Mai beim Kauf von LEGO Star Wars die doppelte Menge an Insider-Punkten sichern. Zudem gibt es für diesen Zeitraum auch besondere Prämien.
Wenn ihr für mindestens 40 Euro im LEGO-Shop einkauft, bekommt ihr ein Mini-Modell der Razor Crest geschenkt, ab 160 Euro Einkaufswert außerdem noch ein Modell des legendären Dark Sabers. Egal, ob ihr also lieber auf Amazon oder bei LEGO direkt kauft: Der Star Wars Day lohnt sich überall.Schlagt jetzt im LEGO-Shop zu