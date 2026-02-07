PS Plus im Februar 2026 - Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele des Februar 2026-Aufgebots offiziell durch Sony enthüllt.

Linda Sprenger
07.02.2026 | 06:00 Uhr

Das ist der Termin für die Bekanntgabe der Extra- und Premium-Spiele für diesen Monat.

Wir haben Anfang Februar und das heißt, dass die nächste PS Plus-Enthüllung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt: Schon in der nächsten Woche werden die Extra- und Premium-Titel des neuen Monats enthüllt. Wir haben wie immer den Termin und die Uhrzeit der Ankündigung für euch parat.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Februar 2026 enthüllt?

  • Vorauss. Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 11. Februar 2026
  • Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr
  • Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 17. Februar 2026

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor. Basierend auf diesem Muster ergibt sich eben diesen Monat der 11. Februar als Tag der Enthüllung, weil die Spiele am 17. Februar freigeschaltet werden.

Sobald die Spiele angekündigt worden sind, werdet ihr es pünktlich auf GamePro.de erfahren.

Diese Spiele gibt es im Februar 2026 bei PlayStation Plus Essential

Essential hat im Februar gleich vier Bonus-Titel für alle Abonnent*innen des kostenpflichtigen Service parat:

  • Undisputed
  • Subnautica: Below Zero
  • Ultros
  • Ace Combat 7: Skies Unknown

Was hinter den aktuellen Essential-Spielen steckt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium)

Und nun wollen wir mal wieder von euch wissen: Welche Spiele wünscht ihr euch im Februar 2026 bei PlayStation Plus Extra und Premium?

