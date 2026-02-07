Das sind die 5 meistgesehenen Animes auf Netflix - Platz 5 hatten wir aufgrund der harten Kritik gar nicht erwartet

Eine IMDb-Rangliste geht der Frage nach, welche Anime-Serien auf Netflix am meisten gesehen wurden. Natürlich sind Klassiker in den Top 5 zu finden, doch abgerundet wird diese von einer Überraschung.

Jusuf Hatic
07.02.2026 | 06:15 Uhr

One Piece und Naruto sind natürlich zwei der beliebtesten Netflix-Animes. Die Top 5 hält aber eine Überraschung parat. (© Eiichiro Oda Toei Animation, Masashi Kishimoto Studio Pierrot) One Piece und Naruto sind natürlich zwei der beliebtesten Netflix-Animes. Die Top 5 hält aber eine Überraschung parat. (© Eiichiro Oda / Toei Animation, Masashi Kishimoto / Studio Pierrot)

Anime ist bei den Streaming-Giganten schon längst kein Nischenprodukt mehr. Die beliebtesten Serien können auf Abermillionen an Zuschauer*innen und geschauten Stunden zurückblicken; Naruto etwa konnte auf Netflix allein im vergangenen Jahr Dutzende Millionen an Views vorweisen.

Doch wie sieht die historische Beliebtheitsliste bei Netflix aus? Dieser Frage geht eine von User "shamimulislam-02354" kuratierte Liste auf der Film- und Seriendatenbank IMDb nach und sammelt hier die Anzahl der gesehenen Stunden der jeweiligen Netflix-Serien. Spätestens Platz 5 dürfte angesichts harter Kritik an der dritten Staffel überraschen.

Die ersten vier Plätze waren vorhersehbar

Video starten 1:33 Four Knights of the Apocalypse: Der Nachfolger von Seven Deadly Sins startet 2024 auf Netflix

Der beliebteste Netflix-Anime aller Zeiten ist laut dieser Liste, die zuletzt etwa im Oktober 2025 aktualisiert wurde, One Piece. Das Piratenabenteuer weist demnach mehr als 1,71 Milliarden zugeschaute Stunden auf.

  • Die Silbermedaille sichert sich mit Naruto (inklusive Shippuden) mit 1,23 Milliarden Stunden ein weiterer Klassiker.
  • Komplettiert wird das Siegertreppchen von Demon Slayer mit 907,6 Millionen Stunden, während "Hunter x Hunter" mit 687,2 Millionen Stunden nur der vierte Rang des Allzeit-Rankings bleibt.

Die Überraschung folgt beim Titel, der die Top 5 der IMDb-Liste komplettiert: "The Seven Deadly Sins" konnte Netflix-Zuschauer*innen satte 645,9 Millionen Stunden vor den Bildschirm fesseln. Das ist insofern ungewöhnlich, da spätestens zur dritten Staffel massive Kritik über den Anime hereingeprasselt ist.

Waren Anime-Fans noch von den ersten beiden Staffeln von The Seven Deadly Sins überzeugt, fasste die Community zur dritten Season sowohl die Animationsqualität als auch die fortschreitende Handlung ins Visier. Diese sei von "fürchterlichen Pacing-Problemen und einer schlicht langweiligen Story" geplagt, wie etwa "cutie_lilrookie" meint.

Oder, um es in den Worten des Anime-YouTubers "Mother's Basement" zu formulieren:

Kaum ein Anime verstehe es wie The Seven Deadly Sins, so konstant enttäuschend zu sein - was für sich genommen schon eine Kunst sei, denn für eine regelmäßige Enttäuschung müsse man ebenso regelmäßig die Erwartungen wieder hochschrauben.

Ziemlich harsche Worte also, die der Serie aber offensichtlich nicht geschadet haben. Zumindest wenn es um die geschauten Stunden von Netflix-Usern geht.

Was ist eure Top 5 der besten Netflix-Animes?

