"Hat voll die Levi-Vibes": One Piece-Leaks zu Kapitel 1173 zeigen Zorro im Kampf gegen gefährliche Feinde und Fans denken dabei sofort an einen Schlüsselmoment aus Attack on Titan

Dieses Manga-Panel mit Zorro erinnert doch glatt an Attack on Titan. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die neuesten One Piece-Leaks zu Kapitel 1173 zeigen die ersten richtigen Konfrontationen der Strohhüte mit den aktuellen Antagonisten des Elban-Arcs. Dabei sticht ein ganz bestimmtes Manga-Panel hervor. Zorro befindet sich, genau wie die Charaktere aus Attack on Titan, inmitten von übergroßen Gegnern – und Fans lieben es.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum aktuellen Elban-Arc im Manga – insbesondere dem kommenden Kapitel 1173.

Zorro bekommt seinen ganz eigenen "Levi"-Moment

Im Laufe dieser Woche wurde das Manga-Kapitel 1173 von One Piece in den sozialen Medien geleakt. Es kommt dort zu einem offiziellen Krieg zwischen Imu, dem göttlichen Ritterorden, den Domi Reversed Riesen-Krieger*innen, sowie den noch unbeeinflussten Riesen-Krieger*innen Elbans und den Strohhüten.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

In Kapitel 1172 kündigte Zorro zuletzt an, dass er einen Plan für die brenzlige Situation in Bezug auf die nun von Imu kontrollierten Riesen hat. Genau den Plan scheint Zorro in Kapitel 1173 zu enthüllen, und er ist simpel: alle von Domi Reversi betroffenen Riesen im Kampf niedermetzeln.

Zorro springt dafür mitten ins Getümmel und ist als Resultat von Riesen-Krieger*innen nur so umzingelt. Das Manga-Panel erinnert viele Fans dabei stark an einen der denkwürdigsten Momente in Attack on Titan: Als Levi sich in Kapitel 113 in der gleichen Situation – nur mit Titanen – befand.

X-User Teru_raco ist einer von vielen Fans, die diesen Zorro-Moment mit Levis Szene in Attack on Titan vergleichen. Dabei gibt er Zorro auch scherzhaft den Namen “Woro Ackermann”:

Andere Fans sind einfach davon begeistert, dass Oda sich für diesen Moment von Attack on Titan hat inspirieren lassen und bezeichnen ihn als “eines der coolsten Dinge in der Elban-Arc bisher” (via User unonumero_56).

Die Parallelen gehen weitaus tiefer als nur der Look des Manga-Panels

Die Ähnlichkeiten hören bei den Äußerlichkeiten jedoch nicht auf. Nicht nur war Zorro genau wie Levi von Titanen – in diesem Fall Riesen-Krieger*innen – umgeben, sondern es handelt sich hierbei ebenfalls um ehemalige Kameraden*innen.

Denn sowohl in Attack on Titan als auch in One Piece kämpfen Zorro und Levi hier gegen ehemalige Kameraden*innen und Freund*innen, die aufgrund eines Antagonisten zu Feinden geworden sind.

Im Fall von Attack on Titan wurden Levis Verbündete durch Zeke in Titanen verwandelt. In One Piece hat Imu mit Domi Reversi viele der Riesen-Krieger*innen unter ihre oder seine Kontrolle gebracht. Beide Kämpfer befanden sich also in der gleichen Situation – ausgelöst durch die Antagonisten des Arcs.

Was haltet ihr von Zorros “schlichtem” Plan und seht ihr noch weitere Parallelen zwischen Attack on Titan und One Piece?