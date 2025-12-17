Ihr habt nur noch 24 Stunden Zeit, um euch eins der besten Gratis-Spiele seit Jahren bei Epic zu sichern

Dezember bedeutet auch: Geschenke!

Update am 17. Dezember: In ziemlich genau 24 Stunden startet Epic Games mit der beliebten Weihnachtsaktion. Das heißt aber auch, dass ihr weniger als einen Tag jetzt Zeit habt, um euch das aktuelle Gratis-Spiel zu sichern: Hogwarts Legacy.

Alle weiteren Infos zur Weihnachtsaktion lest ihr in unserem aktuellen Ticker:

Originalmeldung: Der Epic Games Store hat regelmäßig Gratis-Spiele im Gepäck. Heute, beziehungsweise in der Nacht auf morgen, gibt es aber eine Besonderheit und die deutet auch darauf hin, dass es in den kommenden Tagen bis Anfang Januar wieder einen ganzen Haufen kostenloser Titel abzustauben gibt.

Das "geheimnisvolle" Spiel, wie es heißt, wird mit einem The Game Awards-Logo angekündigt und passend dazu um 2 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag enthüllt. Das Geschenkpapier, mit dem es beworben wird, erinnert stark an die letzten Jahre, in denen Epic in der Weihnachtszeit täglich Spiele verschenkt hat.

Eine ähnliche Aktion könnte diese oder nächste Woche anlaufen. Wir informieren euch im Live-Ticker über die Enthüllung des noch geheimen Spiels sowie über den möglichen Start der Gratis-Aktion.

Gratis-Aktion bei Epic: die neuen Spiele im Live-Ticker

04:00 Uhr Das geheimnisvolle Spiel ist... Hogwarts Legacy! Das Action-RPG in der Welt von Harry Potter (nur eben als Prequel) ist kostenlos bis zum 18. Dezember zu haben. 3:40 Hogwarts Legacy: Großes Sommer-Update erscheint schon bald und bringt einige neue Inhalte

13:29 Uhr Ein Leaker könnte das geheimnisvolle Spiel bereits verraten haben. MeguminShiro, der sich bereits öfter zum Epic Game Store geäußert hat, nennt das 2023 erschienene Soulslike Lords of the Fallen. (via TwistedVoxel) 9:45 Uhr Die Community diskutiert auf Reddit in mehreren Beiträgen, um welches Spiel es sich handeln könnte und bringt auch noch einmal die mysteriöse Statue in der Mojave ins Gespräch, über die viel diskutiert wurde. Inzwischen spricht einiges dafür, dass es sich bei dem Statuen-Teaser um ein Spiel von Larian handeln dürfte. Allerdings gibt es bisher keine wirklich guten Anhaltspunkte, welcher Titel bei Epic landen wird. Mehr zum Thema Neues Larian-Rollenspiel auf den Game Awards: Rätsel um mysteriöse Statue ist wohl gelöst von Kevin Itzinger 7:00 Uhr Heute geht's los. Wir behalten den Epic Store für euch im Auge und informieren euch heute Nacht, sobald das erste Spiel da ist, beziehungsweise, was euch erwartet. Falls es dann bereits Infos zu einer größeren Aktion mit täglichen Spielen gibt, erfahrt ihr das ebenfalls hier.

Hier könnt ihr euch solange schon mal anschauen, welche neuen Spiele im Dezember 2025 ganz allgemein für alle Plattformen neu erscheinen:

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

So sah die große Epic Weihnachts-Aktion im letzten Jahr aus

Von Mitte Dezember 2024 bis Anfang Januar 2025 wurden insgesamt 15 Spiele und ein DLC verschenkt. Das erste Spiel gab es in der zweiten Dezemberwoche. Ab der darauffolgenden Woche regnete es dann täglich Spiele-Geschenke. Darunter waren zwar auch einige kleinere Titel, aber auch echte Highlights. Das ist die komplette Liste vom letzten Mal:

The Lord of the Rings: Return to Moria

Vampire Survivors

Astrea: Six-Sided Oracles

TerraTech

Wizard of Legend

Legendärer Status DLC zu Dark and Darker

Dredge

Control

Ghostrunner 2

Hot Wheels Unleashed

Kill Knight

Orcs Must Die! 3

Redacted

Sifu

Kingdom Come Deliverance

Hell Let Loose

Besonders lohnenswert war unter anderem Kingdom Come Deliverance. Über das Rollenspiel dürften sich vor allem diejenigen gefreut haben, die im Februar direkt mit der großartigen Fortsetzung durchstarten wollten. Aber mit Sifu, Control, Dredge und Vampire Survivors waren noch weitere, richtig gute Spiele dabei.

Habt ihr schon in den Vorjahren Spiele in der Gratis-Aktion abgestaubt? Welche waren eure Highlights?