Neues Larian-Rollenspiel auf den Game Awards: Rätsel um mysteriöse Statue ist wohl gelöst

Ist das Rätselraten endlich vorbei?

Seit Tagen spekuliert die Gaming-Community über das Bild einer mysteriösen Statue, das Geoff Keighley im Vorfeld der Game Awards auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt hat. Zuerst tippten viele Leute auf einen Bezug zu Diablo 4, aber auch vermeintliche Parallelen zu God of War und Lords of the Fallen wurden entdeckt.

Jetzt hat das Rätselraten aber wohl ein Ende, denn einige neue Markeneintragungen (Trademarks) zeigen sehr deutlich auf eine sehr beliebte IP – die Divinity Serie von Larian, dem Studio hinter Baldur's Gate 3.

Wird ein neues Divinity auf den Game Awards angekündigt?

Die Schnitzeljagd rund um die Statue wurde wohl von den Kolleginnen und Kollegen von MP1st gelöst. Die haben nämlich einige Trademarks entdeckt, die den Symbolen auf der Statue so gleich sind, dass sie eigentlich keine Zweifel mehr zulassen.

Die Hinweise deuten also sehr deutlich auf einen neuen Divinity-Ableger. Dabei wird es sich aber wohl nicht um ein neues Original Sin handeln, denn das schloss der Publishing-Director von Larian Michael Douse in einem Tweet gestern aus:

There aren't currently any plans for a new Divinity Original Sin 3 game but once we are ready to show what we've been working on we will 🙏 — Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025

Das heißt allerdings nicht, dass es sich nicht trotzdem um ein Divinity-Spiel handeln kann, die Serie hat immerhin noch viele weitere Ableger, von denen einige etwa Action-Rollenspiele in Isometrischer oder gar mit 3rd-Person-Ansicht waren.

Mit Divinity: Dragon Commander gab es sogar ein Echtzeit-Strategiespiel, das im Universum spielte. Außerdem war in der Zeit zwischen Divinity: Original Sin 2 und Baldur's Gate 3 noch Divinity: Fallen Heroes bei einem externen Studio in Entwicklung – das wurde dann aber vorerst zurückgestellt.

1:15 Divinity: Fallen Heroes - Malady, Fane und Co. im Ankündigungstrailer zum Rundentaktik-Spin-off - Malady, Fane und Co. im Ankündigungstrailer zum Rundentaktik-Spin-off

Zudem könnte sich noch eine PS5-Version von Divinity: Original Sin 2 hinter der Ankündigung verbergen, über die gibt es bereits seit einigen Wochen immer wieder Gerüchte. Das halten wir aber für weniger realistisch – für einen Next-Gen-Port würden die Beteiligten wohl nicht so viel "Tamtam" auffahren.

Was sich letztendlich hinter der Statue verbirgt, erfahren wir abschließend erst während der Game Awards, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Von den bisherigen Vermutungen scheint eine Verbindung zu Larian und der Divinity-Serie aktuell aber am wahrscheinlichsten.

Wir decken die Game Awards natürlich live für euch ab und versorgen euch direkt in der Nacht mit allen wichtigen Informationen zum großen Gaming-Event. Wenn ihr euch während der Show lieber um euren wohlverdienten Schönheitsschlaf kümmert, reichen wir euch am Morgen dann eine perfekte Zusammenfassung zum Frühstück.

Was denkt ihr? Überzeugen euch die Spekulationen oder rechnet ihr mit einem ganz anderen Spiel? Würdet ihr euch über ein neues Divinity freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!