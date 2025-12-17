"So kurz davor, eine ganze Band zu haben" In ARC Raiders gibt es jetzt eine Gitarre, auf der ihr im Spiel herumzupfen könnt

In ARC Raiders könnt ihr jetzt auch Gitarre spielen.

Am 16. Dezember 2025 hat Embark das voraussichtlich letzte Update des Jahres für ARC Raiders veröffentlicht. Cold Snap bringt Schnee auf alle Maps, neue Map-Konditionen und jede Menge neue Items. Darunter befindet sich auch eine Gitarre.

ARC Raiders stellt schrittweise eine Band zusammen

ARC Raiders ist eine der größeren Überraschungen des Jahres. Trotz mutig gewähltem Releasetermin hat sich der neue Extraction-Shooter neben Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 behaupten können. Zuletzt konnte Embark dafür sogar den Titel "Bestes Multiplayer-Spiel" bei den Game Awards abräumen.

0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Neben dem fesselnden Gameplay und dem schicken Retro-Future-Sci-Fi-Stil ist es vor allem die Community, die zu diesem Erfolg beigetragen hat. Seit dem Release sind viele Spieler*innen auch außerhalb des Spiels online verbunden und teilen Videos und Geschichten von der Oberfläche.

Im Spiel selbst spielen die Interaktionen zwischen Raidern ebenfalls eine wichtige Rolle. Spieler*innen können selbst entscheiden, ob sie sich zusammentun oder gegenseitig angreifen wollen. Dadurch ist jede Begegnung spannend und freundliche Interaktionen fühlen sich noch befriedigender an.

Ein in der Community besonders beliebtes Item ist dabei die Flöte. Das Musikinstrument kann in der Spielwelt ausgerüstet und gespielt werden. Währenddessen können aber keine Waffen genutzt oder andere Aktionen ausgeführt werden.

Immer wieder betreten Spieler*innen Matches mit nichts als einer Flöte und unterhalten andere Raider mit ihrer Musik. Ab sofort bekommen sie dabei Unterstützung. Mit dem neuen Update ist nämlich auch eine Gitarre im Spiel gelandet.

Wie diese aussieht und klingt, zeigt ein kurzes Video der Entwickler*innen:

In den Kommentaren freuen sich die User schon sehr auf das neue Instrument. Einer schreibt etwa, dass er sich vor jedem Match eine Gitarre kaufen oder craften wird, um immer eine dabei zu haben. Ein anderer schreibt, dass jetzt nicht mehr viel fehlt, damit die Raider eine komplette Band auf die Beine stellen können.

Wie gefällt euch ARC Raiders? Habt ihr das neue Winter-Update schon ausprobiert?