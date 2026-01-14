Dieses epische PS5-Rollenspiel lässt die Klassiker der 90er wiederaufleben, und zwar besser: Jetzt im Top-Angebot abstauben!

Spielerisch ist dieses PS5-Rollenspiel nah an Klassikern der 90er, optisch geht es einen ganz eigenen Weg.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen Rollenspielhit für PS5 günstiger schnappen, der das Spielgefühl der 90er wiederaufleben lässt und die Klassiker sogar in mancherlei Hinsicht übertrifft. Das epische Fantasy-Abenteuer, das vom Schöpfer von Meilensteinen wie Chrono Trigger und den frühen Final-Fantasy-Spielen stammt und im PS Store 59,99€ kostet, könnt ihr dort jetzt für 26,39€ im Angebot abstauben:

Wie lange der günstige Preis noch gilt, verrät Amazon leider nicht. Das Angebot könnte also jederzeit enden. Wenn ihr mehr aktuelle PS5-Angebote bei Amazon finden möchtet, braucht ihr nur diesem Link zu folgen:

Diorama-Grafik, epische Story und massenhaft Feinde: Das ist das klassische PS5-Rollenspiel

Die Spielwelt von Fantasian besteht aus real gebauten Dioramen.

Wir sprechen hier von Fantasian: Neo Dimension, dem neuen Rollenspiel von Hironobu Sakaguchi, der nicht nur Final Fantasy erschaffen und bis 2003 betreut, sondern nebenbei auch noch andere JRPG-Meisterwerke wie Chrono Trigger entwickelt hat. Fantasian wirkt einerseits wie eine Liebeserklärung an diese Klassiker, andererseits aber auch erstaunlich kreativ und einzigartig.

Letzteres gilt schon für den Grafikstil, Fantasian Neo Dimension setzt nämlich auf einen Diorama-Look: Die Spielwelt besteht aus real gebauten Modellen, die abfotografiert, ins Spiel übertragen und mit zusätzlichen Grafikeffekten ausgestattet wurden. Charaktere und bewegliche Objekte wie das skurrile Luftschiff, mit dem ihr durch die Welt reist, sind hingegen digitale 3D-Modelle.

2:05 Fantasian: Trailer stellt die Features des Diorama-JRPGs vor

Autoplay

Spielerisch verwendet Fantasian zwar ein klassisches Rundenkampfsystem, fügt diesem jedoch mit seinem Fokus auf AoE-Attacken einen besonderen Kniff hinzu: Die Herausforderung besteht zu einem großen Teil darin, die Attacken klug auszuwählen, um stets möglichst viele Gegner gleichzeitig zu treffen. Dieses Element wird noch dadurch verstärkt, dass ihr Zufallskämpfe nicht sofort ausfechten müsst, sondern die Feinde in einer anderen Dimension sammeln könnt, um euch dann allen zugleich zu stellen.

Auch die Geschichte rund um eine mysteriöse Krankheit startet zunächst konventionell, wird aber schnell ebenso spannend wie ungewöhnlich, wenn ihr in die Geheimnisse einer seltsamen Roboterwelt einzutauchen beginnt. Fantasian Neo Dimension hat außerdem mehr als genug Umfang zu bieten: Wenn ihr neben der Hauptstory auch noch ein paar der Nebenquests mitnehmt, solltet ihr circa 60 bis 70 Spielstunden mit dem epischen Abenteuer beschäftigt sein.