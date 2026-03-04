PS2-Horrorklassiker kehrt nach 22 Jahren zurück: PS5-Remake erscheint schon nächste Woche!

Schon in einer Woche kehrt eines der gruseligsten PS2-Spiele auf PS5 zurück.

Schon nächste Woche, nämlich am 12. März, erscheint eines der gruseligsten PS2-Spiele in einem aufwendigen PS5-Remake, das nicht nur neue Grafik, sondern auch zusätzliche Inhalte bietet. Wenn ihr die Neuauflage des ursprünglich Ende 2003 erschienenen Horrorklassikers pünktlich zum Release in der physischen Fassung geliefert haben wollt, könnt ihr sie euch jetzt unter anderem hier bei Amazon sichern:

Survival-Horror im Geisterdorf: Das bietet der Horror-Klassiker im PS5-Remake!

Die Camera Obscura ist eines der zentralen Gameplay-Elemente der Fatal-Frame-Spiele.

Wir sprechen von Fatal Frame II: Crimson Butterfly, das hierzulande seinerzeit als Project Zero II erschienen ist und bis heute vielen Horror-Fans als der beste Teil der Reihe und als eines der gruseligsten Spiele seiner Zeit gilt. Durch die komplett neue Grafik mit stimmungsvollen Licht- und Schatteneffekten soll die Neuauflage die schon im Original packende Atmosphäre noch dichter gestalten.

Auch der Sound wurde überarbeitet und sorgt nun durch 3D-Geräuscheffekte für mehr Immersion. Außerdem gibt es sogar völlig neue Story-Elemente und zusätzliche Gebiete. Die etwas angestaubte Steuerung des PS2-Originals wurde selbstverständlich ebenfalls an die Gewohnheiten moderner Third-Person-Spiele angepasst. Alles in allem handelt es sich hier also definitiv um eine der aufwendigeren PS5-Neuauflagen alter Klassiker.

Diese Zwillingsschwestern sind die Protagonistinnen von Fatal Frame 2.

Die Fatal-Frame-Reihe bietet seit jeher klassischen Survival-Horror, der eher an den psychologischen Grusel eines Silent Hill als an die Horror-Action eines Resident Evil erinnert. Im Vergleich zu diesen Reihen, die schon immer eher westlich orientiert waren (das neue Silent Hill f mal ausgenommen), ist Fatal Frame zudem stärker an japanischen Geister-Horrorfilmen wie Ring orientiert.

Fatal Frame bietet dabei ein einzigartiges Gameplay-Feature: Ihr bekämpft die Geister mithilfe einer besonderen Kamera, der Camera Obscura, die Geister einschließen und euch obendrein übersinnliche Dinge erkennen lassen kann, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. In Fatal Frame 2 erkundet ihr auf diese Weise ein gruseliges, scheinbar verlassenes Dorf und schlüpft in die Rollen junger Zwillingsschwestern, die sich dort verlaufen haben.