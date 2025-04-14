Mit diesem ergonomischen Bürostuhl sitze ich viel bequemer – jetzt könnt ihr ihn euch günstig sichern!

Ich selbst nutze seit kurzem den Sihoo Doro C300 selbst im Home Office und bin richtig begeistert von so einer bequemen Ergonomie! Im Frühlings-Sale von Sihoo könnt ihr den Stuhl jetzt richtig günstig ergattern!

Der Sihoo Doro C300 ist eine Wohltat für mich und meinen Rücken und ihr könnt ihn euch jetzt auch für richtig wenig Geld gönnen! Der Sihoo Doro C300 ist eine Wohltat für mich und meinen Rücken und ihr könnt ihn euch jetzt auch für richtig wenig Geld gönnen!

Im Home Office ist ein guter Stuhl eigentlich Pflicht. Ich meine, ihr werdet eine ganze Menge Zeit darauf verbringen – dann sollte diese Zeit doch möglichst bequem sein, findet ihr nicht? Ich beschäftige mich noch nicht lange mit dem Thema ergonomische Bürostühle, aber der Sihoo Doro C300, den ich selbst seit etwas über einem Monat nutze, gehört für mich schon jetzt zu einem der besten Stühle, auf denen ich je saß. Bei Sihoos Spezialaktion im April könnt ihr jetzt ganze 230 Euro auf den Stuhl sparen – und mit unserem Code sogar noch mehr!

Schaut euch den Sihoo Doro C300 selbst an

Über alle Maßen bequem und ergonomisch

Schon beim ersten Hinsetzen ist mir ein Gedanke durch den Kopf geschossen: "Wow, ist das bequem!" Das atmungsaktive Mesh-Material des Stuhl fühlt sich so an, als würdet ihr auf einer Wolke sitzen. Auch die Lordosenstütze und die Rückenlehne sind dadurch unfassbar bequem. Auch im Sommer werdet ihr aufgrund der Atmungsaktivität auf dem Sihoo Doro C300 sehr wenig schwitzen.

Das feine Mesh-Gewebe macht diesen Stuhl für mich zu einem wahren Highlight. Das feine Mesh-Gewebe macht diesen Stuhl für mich zu einem wahren Highlight.

Bequem alleine reicht aber noch nicht für einen guten Bürostuhl, es muss auch die Ergonomie stimmen. Doch auch hier kann der Sihoo Doro C300 überzeugen. Rückenlehne, Nackenstütze und auch Lordosenstütze passen sich sehr gut an eure Wirbelsäule an und unterstützen eine gesunde Sitzhaltung. Das einzige Problem, was ich mit der Lordosenstütze habe, ist die geringe Verstellbarkeit. Wenn euch ein Blick auf den ergonomischen Bürostuhl interessiert, dann könnt ihr euch hier meinen ausführlichen Testbericht durchlesen:

Mein Hands-On
Ich hätte nicht gedacht, dass Sitzen so bequem sein kann, dieser ergonomische Bürostuhl hat mich eines besseren belehrt!
von Elias Mohr
Ich hätte nicht gedacht, dass Sitzen so bequem sein kann, dieser ergonomische Bürostuhl hat mich eines besseren belehrt!
Schaut euch den Bürostuhl im offiziellen Shop von Sihoo an

Ein einzigartiges Design für einen ergonomischen Stuhl

Das ist mir bei einem Stuhl zwar weniger wichtig, aber der Sihoo Doro C300 sieht einfach cool aus und man merkt, dass man sich beim Design etwas gedacht hat. Alle Teile des Stuhl (bis auf die Lordosenstütze) sind in der Höhe verstellbar und ermöglichen euch so, den Stuhl genau auf eure Körperform anzupassen.

Ich musste mich zuerst dran gewöhnen, inzwischen mag ich das Design des Sihoo Doro C300 sehr Ich musste mich zuerst dran gewöhnen, inzwischen mag ich das Design des Sihoo Doro C300 sehr

Die ganze Verarbeitung des Stuhls ist sehr hochwertig und das weiß Sihoo auch selbst: Ihr bekommt auf alle Teile des Stuhl eine Garantie von drei Jahren. Sollte in dieser Zeit etwas kaputt gehen, bekommt ihr das entsprechende Teil kostenlos ersetzt. Und falls ihr euch noch unsicher seid, könnt ihr den Sihoo Doro C300 auch 30 Tage unverbindlich testen und in diesem Zeitraum kostenlos wieder zurückschicken.

Mich konnte der Stuhl in diesem einen Monat auf jeden Fall mehr als überzeugen und ich kann den Sihoo Doro C300 wirklich empfehlen. Vor allem, zum aktuellen Preis bei Sihoo, die den Stuhl anlässlich ihres Earth Day Sales um satte 230 Euro reduziert haben. Und das Beste: Mit dem Code SihooGamestar bekommt ihr weitere 8% Rabatt im offiziellen Shop von Sihoo!

Jetzt den Stuhl im Shop von Sihoo ansehen

Im Earth Day Sale von Sihoo bekommt ihr auch andere Stühle günstiger

Bei der Aktion bekommt ihr nicht nur den Sihoo Doro C300 im Angebot – sondern auch den Sihoo Doro S300, mit einem einzigartigen Anti-Schwerkraft-Mechanismus, der euch so leicht wie Luft fühlen lässt. Denn die Sitzelemente des Stuhls bestehen aus elastischen Glasfaser-Platten, sie sich mühelos an jedes Gewicht und jede Körperform anpassen können.

Dank des schlichten und schicken Designs, passt der Stuhl von Sihoo zu jedem Setup. Dank des schlichten und schicken Designs, passt der Stuhl von Sihoo zu jedem Setup.

Ein weiteres Highlight ist der Sihoo Doro S100, der die etwas kleinere Variante des Doro S300 ist und auch um ganze 230 Euro günstiger. Die Spezial Aktion zum Earth Day läuft noch bis zum 25.04. im Shop von Sihoo. Und vergesst nicht: Mit dem Code SihooGamestar spart ihr weitere 8%.

Checkt den schwerelosen Sihoo Doro S300 im offiziellen Shop aus
