Offizieller PS5 Pro Controller: Eine der besten DualSense-Alternativen ist jetzt günstig!

Dieser PS5 Pro Controller macht selbst im Vergleich zum teureren Sony DualSense Edge einiges besser.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen offiziell lizenzierten Pro Controller für PS5 günstig im Angebot schnappen: Den erst im August 2025 erschienenen Victrix Pro BFG Reloaded bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo so günstig wie dort. Der PS5-Controller hat drei große Vorteile gegenüber dem Sony DualSense Edge, die wir euch unten genauer erklären. Wer lieber gleich zum Deal will, findet diesen hier:

Module, Hall-Effekt & mehr Akku: Das bietet der PS5 Pro Controller

Der PS5 Pro Controller von Victrix wird mit einigem Zubehör geliefert, darunter ein Fightpad-Modul sowie Sticks und Steuerkreuze zum Austauschen.

Die neue Reloaded-Version des Victrix BFG Pro Controllers für PS5 hat gegenüber der älteren Version einen gewaltigen Vorteil: Er verwendet Hall-Effekt-Sticks, was bedeutet, dass Stick Drift praktisch ausgeschlossen ist – im Gegensatz zum DualSense Edge, der auf konventionelle Analogsticks setzt, bei denen ein solcher Defekt selbst bei hochwertiger Verarbeitung immer mal auftreten kann, was natürlich gerade bei teuren Controllern besonders ärgerlich ist.

Das sicherlich auffälligste Feature, das der Victrix BFG Pro Reloaded dem DualSense Edge voraus hat, ist jedoch fraglos sein modulares Design: Bei dem PS5-Controller könnt ihr zwei Module links und rechts auf der Vorderseite drehen oder austauschen. So könnt ihr links das D-Pad und den Stick den Platz tauschen lassen oder rechts den Stick durch ein Fightpad-Modul mit sechs Buttons ersetzen, das besser für Fighting Games und viele 2D-Spiele geeignet ist.

Natürlich liefert der Victrix Pro BFG auch die üblichen Vorteile eines Pro Controllers wie programmierbare Extra-Tasten und diverse Einstellungsmöglichkeiten.

Der dritte Vorteil des PS5 Pro Controllers ist die Akkulaufzeit. Diese ist mit gut 15 Stunden noch nicht mal wahnsinnig lang, aber eben doch sehr viel länger als jene des Sony DualSense Edge, der zumindest dann, wenn man all seine Features verwendet, meist nicht mal sechs Stunden durchhält. Ansonsten bietet der Victrix BFG Pro mit zusätzlichen Tasten auf der Rückseite und Einstellungsmöglichkeiten per App ähnliche Extras wie der Sony-Controller.

Natürlich hat der Victrix BFG Pro auch Nachteile gegenüber dem DualSense Edge. So bekommt ihr hier keine adaptiven Trigger und auch kein haptisches Feedback, denn diese Features, die für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen sollen, sind Sony-exklusiv. Außerdem wirkt die Verarbeitung nicht ganz so solide wie bei Sonys PS5-Controller, was auch mit dem modularen Design zu tun haben dürfte. Die Flexibilität hat eben ihren Preis.

Alles in allem ist der Victrix Pro BFG Reloaded dennoch eine ernstzunehmende Alternative zum DualSense Edge. Dass er generell der bessere PS5-Controller wäre, kann man allerdings nicht behaupten. Letzten Endes hängt es sehr von den eigenen Vorlieben und der Art der Verwendung ab, mit welchem der beiden Pro Controller man mehr Spaß hat.