Erica für PS4: Alle Trophäen im Überblick - So schwer ist Platin

Die PS Plus-Spiele für den Monat Juli 2020 sind bekannt, und unter anderem können sich Mitglieder das Überraschungsspiel Erica ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Und wie so häufig bei PS Plus-Titeln schwingt auch hier die Frage mit, welche Trophäen der PS4-Thriller zu bieten hat. Hier findet ihr die komplette Liste (via Wooco.de).

Überblick über die Trophäen von Erica:

Trophäen insgesamt: 34

34 Platin: 1

1 Gold: 3

3 Silber: 18

18 Bronze: 12

Achtung, bei der Liste erwarten euch Story-Spoiler.

Erica für PlayStation 4 - Liste aller Trophys

Platin: Geschafft! - schalte sämtliche Trophäen frei

- schalte sämtliche Trophäen frei Gold: Vielen Dank - Erlebe alle Hauptenden

- Erlebe alle Hauptenden Gold: Botanikerin - Finde alle Oleanderblüten und beende das Spiel

- Finde alle Oleanderblüten und beende das Spiel Gold: Backstage-Pass - Finde alle Delphi-Epsilon-Schlösser und beende das Spiel

- Finde alle Delphi-Epsilon-Schlösser und beende das Spiel Silber: T obis beste Freundin - Verbringe mit Tobi Zeit auf dem Dachboden und beende das Spiel

T - Verbringe mit Tobi Zeit auf dem Dachboden und beende das Spiel Silber: Kirsties beste Freundin - Mach mit Kirstie einen Rundgang und beende das Spiel

- Mach mit Kirstie einen Rundgang und beende das Spiel Silber: Hannahs beste Freundin - Stelle mit Hannah Parfüm her und beende das Spiel

- Stelle mit Hannah Parfüm her und beende das Spiel Silber: Verräterin - Küsse Blake, dann verletzte ihn und beende das Spiel

- Küsse Blake, dann verletzte ihn und beende das Spiel Silber: In Ungnade gefallen - Verärgere Tobi, Kirstie und Hannah und beende das Spiel

- Verärgere Tobi, Kirstie und Hannah und beende das Spiel Silber: Heldin - Rette Tobis Leben und beende das Spiel

- Rette Tobis Leben und beende das Spiel Silber: Ins Mondlicht - Brenne das Delphi-Haus nieder und verlasse es allein

- Brenne das Delphi-Haus nieder und verlasse es allein Silber: Nicht allein - Brenne das Delphi-Haus nieder und verlasse es mit Freunden

- Brenne das Delphi-Haus nieder und verlasse es mit Freunden Silber: Glückliche Familie - Schließe dich Lucien im Delphi-Haus an

- Schließe dich Lucien im Delphi-Haus an Silber: Gefangene - Bleibe im Delphi-Haus, nachdem du Beruhigungsmittel genommen hast

- Bleibe im Delphi-Haus, nachdem du Beruhigungsmittel genommen hast Silber: Der Schmetterling - Nimm die Schmetterlingsmaske an und werde zur Priesterin

- Nimm die Schmetterlingsmaske an und werde zur Priesterin Silber: Unschuldig - Beende das Spiel, ohne jemanden zu töten

- Beende das Spiel, ohne jemanden zu töten Silber: Keine Überlebenden - Töte in einem Spiel alle Personen und beende es

- Töte in einem Spiel alle Personen und beende es S ilber: Ich sehe tote Menschen - Finde sämtliche Leichen im Spiel und beende es

- Finde sämtliche Leichen im Spiel und beende es Silber: Ausgefuchst - Entdecke den Fuchs viermal und beende das Spiel

- Entdecke den Fuchs viermal und beende das Spiel Silber: Voyeurin - Spioniere Leuten nach, wann immer sich die Möglichkeit bietet und beende das Spiel

- Spioniere Leuten nach, wann immer sich die Möglichkeit bietet und beende das Spiel Silber: Papierkram - Finde alle verborgenen Dokumente und beende das Spiel

- Finde alle verborgenen Dokumente und beende das Spiel Silber: Missachterin - Missachte jede von Blakes Anweisungen und beende das Spiel

- Missachte jede von Blakes Anweisungen und beende das Spiel Bronze: Abschied - Wische eine Träne von Tobis Gesicht und beende das Spiel

- Wische eine Träne von Tobis Gesicht und beende das Spiel Bronze: Service! - Stelle am Empfang Blakes Geduld auf die Probe und beende das Spiel

- Stelle am Empfang Blakes Geduld auf die Probe und beende das Spiel Bronze: Privatsphäre - Sag Lucien, er soll aus Ericas Zimmer verschwinden und beende das Spiel

- Sag Lucien, er soll aus Ericas Zimmer verschwinden und beende das Spiel Bronze: Impulsiv - Gib Tobi eine Ohrfeige und beende das Spiel

- Gib Tobi eine Ohrfeige und beende das Spiel Bronze: Überflieger - Entkomme Steinbecks Büro, ohne erwischt zu werden, und beende das Spiel

- Entkomme Steinbecks Büro, ohne erwischt zu werden, und beende das Spiel Bronze: Stolzer Vater - Finde den Chief Inspector mit seinem wertvollsten Besitz und beende das Spiel

- Finde den Chief Inspector mit seinem wertvollsten Besitz und beende das Spiel Bronze: Enigma - Finde Akal Johars Notizbuch und den Schlüssel zum darin enthaltenen Code und beende das Spiel

- Finde Akal Johars Notizbuch und den Schlüssel zum darin enthaltenen Code und beende das Spiel Bronze: Wir müssen reden - Erhalte eine Notiz vom Chief Inspector und beende das Spiel

- Erhalte eine Notiz vom Chief Inspector und beende das Spiel Bronze: Unterbewusst - Finde das Bild des delphischen Episolons in Ballards Labor und beende das Spiel

- Finde das Bild des delphischen Episolons in Ballards Labor und beende das Spiel Bronze: Frieden erhalten -Beruhige Kirstie, wenn Hannah am Klavier blutet und beende das Spiel

-Beruhige Kirstie, wenn Hannah am Klavier blutet und beende das Spiel Bronze: Kalligraphie - Unterschreibe Kirsties Karte und beende das Spiel

- Unterschreibe Kirsties Karte und beende das Spiel Bronze: Magisch! - Finde Ericas Lieblingsfoto von Alodie und beweise, dass du magisch bist. Beende dann das Spiel

Spielzeit von Erica: Der Seite Howlongtobeat.com zufolge beansprucht Erica circa 2 Stunden, hat aber einen hohen Wiederspielwert, unter anderem dank der unterschiedlichen Enden.

Wie schwer ist Platin? Rein spielerisch ist Platin nicht schwer, ihr benötigt lediglich Zeit und Geduld. Beispielsweise müsst ihr alle sechs Enden erleben, wofür auch sechs Story-Durchläufe nötig sind. Zudem gibt es keine Kapitel-Auswahl. Das Problem dabei: Verpasst ihr eine Trophäe, könnt ihr sie erst in einem neuen Durchlauf holen. Laut Trophies.de gibt es 25 verpassbare Errungenschaften.

Was ist Erica für ein Spiel?

Erica ist kein Videospiel im klassischen Sinne, sondern eher ein interaktiver Live-Action-Thriller, der von seiner optischen Aufmachung und der gesamten Anmutung an einen Kinofilm erinnert.

Worum geht es in der Story? Die Geschichte dreht sich um die titelgebende junge Frau Erica, die versucht, den mysteriösen Mord an ihrem Vater aufzuklären, der ihr auch nach längerer Zeit immer noch zu schaffen macht. Ihre Nachforschungen führen sie in das sogenannte Delphi Haus, den ehemaligen Arbeitsplatz ihrer Eltern. Die Story bedient sich dabei diverser Thriller- und Mystery-Elemente, schnell wird zum Beispiel klar, dass übersinnliche Kräfte eine Rolle in der Geschichte spielen.

Werdet ihr alle Trophäen sammeln? Oder habt ihr vielleicht schon alle?