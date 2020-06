Erica: Spielzeit - So lange dauert das PS4-Spiel

PS Plus-User können sich im Juli 2020 unter anderem den PS4-Titel Erica ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Doch wie lange seid ihr mit dem interaktiven Thriller beschäftigt?

1 Stunde und 54 Minuten

Das ist die durchschnittliche Spielzeit für Erica, die auf howlongtobeat.com angegeben wird. Auf der Website können Spieler die Info einreichen, wie lange sie für das Beenden eines Spiels gebraucht haben. Daraus wird dann ein Durchschnittswert berechnet.

Ihr seht also, Erica ist eher ein kurzes Spiel - aber warum? Mit dem PS4-Adventure erwartet uns kein Videospiel im klassischen Sinne, sondern eher ein interaktiver Live-Action-Thriller. Erica setzt also auf echte Schauspieler und erinnert deshalb von seiner optischen Aufmachung und der gesamten Anmutung an einen Kinofilm. So entspricht auch die Zeit, die ihr mit Erica verbringt, eher der eines Films.

Jedoch kann Erica durchaus mehr Zeit beanspruchen, unter anderem gilt es, versteckte Dokumente im Laufe der Story zu finden. Zudem könnt ihr insgesamt sechs Enden freispielen. Wer die alle sehen will, der kann laut howlongtobeat durchaus 8 Stunden mit dem Thriller verbringen.

Habt ihr Erica schon durchgespielt? Wie fandet ihr es?