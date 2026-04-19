Das erste große Mario-Spiel 2026 ist jetzt schon günstig: Switch 2-Hit im Top-Angebot!

Amazon haut dieses neue Mario-Spiel kurz nach Release bereits 35% günstiger raus.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt das erste große Mario-Spiel des Jahres günstig im Sonderangebot schnappen: Durch einen Extra-Rabatt, der erst an der Kasse einberechnet wird, bekommt ihr den neuen Switch 2-Hit jetzt bereits 35 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Einen besseren Deal findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Hier kommt ihr direkt zum Angebot:

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38 Charaktere & Story-Kampagne: Das bietet das neue Mario-Spiel!

In der Singleplayer-Kampagne des neuen Mario-Spiels kämpft ihr mit Tennisschlägern gegen Monster.

Wir sprechen hier von dem im Februar erschienenen Mario Tennis Fever, das Marios schon seit über 30 Jahren laufende Tennisspiel-Reihe fortsetzt und dabei besonders viel Umfang liefert: Diesmal könnt ihr zwischen 38 spielbaren Charakteren aus dem Mario-Universum wählen, die allesamt ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringen.

Zudem gibt es 30 verschiedene Fever-Schläger, die die größte spielerische Besonderheit des neuen Teils sind, da sie die unterschiedlichsten Spezialschläge und -effekte bieten. So könnt ihr mit dem Eisschläger den Boden vereisen und eure Gegner ausrutschen lassen oder sie mithilfe des Minipilz-Schlägers schrumpfen. Die Kombination aus verschiedenen Fever-Schlägern und Charakteren sorgt für eine riesige Anzahl an möglichen Spielstilen.

2:39 Mario Tennis Fever hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Autoplay

Auf lange Sicht hat man mit Mario Tennis Fever zwar am meisten Spaß im Multiplayer, sei es online oder lokal. Das Sportspiel bietet allerdings auch umfangreiche Solo-Inhalte: Es gibt eine eigene Story-Kampagne, in der Mario und seine Freunde plötzlich in Kleinkinder verwandelt werden und nun mithilfe ihrer Tennisschläger Monster besiegen müssen.

Daneben gibt es noch weitere Modi wie den Missionstürme-Modus, indem ihr euch verschiedenen Herausforderungen stellt, um die Spitze von Türmen zu erklimmen. Außerdem könnt ihr wählen, ob ihr eure Spielfigur ganz traditionell mit Buttons und Sticks steuern oder in den Realmodus wechseln wollt, der euch die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller nutzen und so ein authentischeres Tennis-Spielgefühl erleben lässt.