Erste Nintendo Direct in 2026 angekündigt - und sie ist erstmals an einem Sonntag

Nintendo hat den Termin und die Inhalte der ersten Direct im neuen Jahr enthüllt.

Soeben wurde in der Nintendo Today-App die erste Direct im neuen Jahr angekündigt, die gleich zwei Besonderheiten hat: Zum einen findet der Livestream erstmals an einem Sonntag statt. Zum anderen geht es in der bevorstehenden Show nicht um neue Spiele für die Nintendo Switch, sondern um den Super Mario Galaxy Kinofilm, der am 02. April 2026 in die deutschen Kinos kommt.

Termin der Super Mario Galaxy-Direct

Datum: 25. Januar 2026

Uhrzeit: 15 Uhr

Für gewöhnlich finden Nintendo Directs unter der Woche zur Nachmittagszeit statt. Warum für die Movie Direct das Wochenende der geeignete Sendetermin ist, bleibt wohl vorerst das Geheimnis von Nintendo.

Den ersten Trailer zum neuen Kinofilm könnt ihr euch hier anschauen:

2:25 Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!

Das könnte auf der Direct enthüllt werden

Da Nintendo selbst in der kurzen App-Benachrichtigung keine weiteren Details zur Direct enthüllt, geben wir mal eine Prognose ab.

Wahrscheinlich ist, dass in einem neuen Trailer erstmals Yoshi zu sehen ist und wir im gleichen Zug erfahren, wer dem grünen Dino seine Stimme im Kinofilm verleiht. Über die Enthüllung weiterer Charaktere und bekannter Schauplätze aus den Spielen dürft ihr euch gewiss auch freuen.

Der Super Mario Galaxy-Film ist die direkte Fortsetzung des 2023er Kinofilms rund um Mario, Peach und den von Jack Black im englischen Original gesprochenen Bowser.

Wann kommt die erste Nintendo Switch-Direct in 2026?

Laut jüngstem Gerücht findet die Switch-Direct am 10. Februar statt. Offiziell ist der Termin allerdings noch nicht, weshalb ihr die Info mit Vorsicht genießen solltet.



Klar ist aber, dass Nintendo Directs im Februar eine lange Tradition haben und es uns wundern würde, wenn nicht bald eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo erfolgt.

