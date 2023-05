2:41 Gran Turismo-Kinofilm: Der erste Trailer ist da!

Im August läuft der Gran Turismo-Film an, der die Geschichte eines Gran Turismo-Fans erzählt, der zum Rennfahrer wird. Jetzt wurde ein erster Trailer zu dem Streifen mit Orlando Bloom und David Harbour (Stranger Things) gezeigt - und der macht richtig was her. Unter dem Video äußern sich Fans begeistert und verblüfft.

Trailer gibt Vorgeschmack auf Gran Turismo-Film

Der Film von Neill Blomkamp nimmt eine für Videospiel-Verfilmungen eher ungewöhnliche Perspektive ein. Es geht um den jungen Mann Jann Mardenborough, der großer Gran Turismo-Fan ist und von einer Karriere als professioneller Rennfahrer träumt.

Möglich wird das schließlich durch die GT-Academy, ein virtuelles Rennen von Sony und Nissan. Der Sieg bei diesem Wettbewerb macht ihm den Zugang zu einer professionellen Rennfahrer-Karriere möglich. Daraufhin folgt für ihn eine erfolgreiche Karriere. Diese eigentlich zunächst mal erstaunlich wirkenden Story basiert auf der wahren Geschichte des gleichnamigen Briten.

Während Mardenborough von Archie Madekwe gespielt wird, schlüpft David Harbour, den ihr sicher als Jim Hopper aus Stranger Things kennt, in die Rolle des Trainers. Orlando Bloom verkörpert einen Marketing-Manager. Neben der hochkarätigen Besetzung wirkt der Trailer auch insgesamt sehr hochwertig.

Trailer erstaunt und begeistert Fans

Die Reaktionen auf den Trailer bei YouTube fallen ziemlich positiv, aber auch überrascht aus. Vermutlich hatten viele Fans keine allzu hohe Erwartung an den Film. Drew Bass schreibt beispielsweise:

Ich bin ein großer Fan von Gran Turismo und das sieht fantastisch aus!

DODO bemerkt:

Das ist wirklich besser als das, was ich erwartet habe.

Petronous Charm stellt fest:

Das ist gut! Ich hätte niemals gedacht, dass es so gut wird.

Viele Fans waren offensichtlich skeptisch, als sie vom Story-Konzept des Films gehört haben. Die Geschichte hätte auch durchaus leicht sehr klischeehaft und unglaubwürdig wirken können. In diesem Trailer sieht es aber nicht danach aus, als würde der Film in diese Falle tappen.

An Videospiel-Verfilmungen, die bereits erschienen oder aktuell in Arbeit sind, mangelt es wirklich nicht. Die erste Staffel der The Last of Us-Serie ist beispielsweise inzwischen komplett bei Sky/Wow verfügbar und auch an Umsetzungen zu Twisted Metal, Horizon und God of War wird gearbeitet.

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Freut ihr euch auf den Film?