The Last of Us-Serie: Ellie-Darstellerin nennt möglichen Startzeitraum von Staffel 2

Bella Ramsey wird auch in Staffel 2 Ellie spielen.

Am Montag erschien die vorerst letzte Folge der HBO-Serie The Last of Us und setzte einen Schlussstrich unter die erste Staffel, die von nahezu allen Seiten viel Lob einheimste. Dass es mit einer zweiten Season weiter geht, steht bereits fest, denn schon Ende Januar wurde eine weitere Staffel von HBO bestätigt.

Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie lange sie bis zur Ausstrahlung der zweiten Season warten müssen. Und genau darauf hat Ellie-Darstellerin Bella Ramsey jetzt zumindest einen groben Hinweis gegeben.

Darum geht's: Ramsey war zu Gast in der britischen Jonathan Ross-Show, sprach dort natürlich über die erfolgreiche Serie und wurde unter anderem auch nach dem möglichen Start der zweiten Season gefragt. Ihre Antwort:

"Es wird eine Weile dauern. Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres drehen. [...] Es wird also wahrscheinlich Ende 2024, Anfang 2025 sein." Bella Ramsey in der Jonathan Ross-Show (via Gamesradar)

Wartezeit von ungefähr zwei Jahren

Wir können uns also auf eine ungefähre Wartezeit von zwei Jahren einstellen. Der Grund ist klar und wird auch von Ramsey genannt: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben noch nicht begonnen und selbst danach benötigt eine Serie noch einige Zeit im Schnitt und der Post-Production, bevor sie gesendet werden kann.

Was für die Season 2 vermutet wird: Da Staffel 1 die Ereignisse und Charaktere des ersten Spiels aufgriff, gilt es als nahezu sicher, dass sich Season 2 an The Last of Us Part 2 orientieren wird. Diskutiert wird offenbar gerade, ob man die Handlung des Spiels in eine oder sogar zwei Staffeln aufteilen wird.

Mehr Infos und Gerüchte zur zweiten Season findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Season 1 weiterhin bei Sky/WOW verfügbar

Auch nach dem Ende der ersten Staffel ist es natürlich weiterhin möglich, sämtliche Folgen der Serie Sky/WOW anzuschauen, ein entsprechendes kostenpflichtiges Abo bzw. Ticket ist dafür allerdings Pflicht. Mitte des Jahres soll die Serie zudem auf DVD und Blu-Ray erscheinen.

Ob auch die zweite Staffel bei diesem Anbieter zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Es gibt nämlich Gerüchte, dass HBO die Verträge mit Sky auslaufen lassen wird. Möglich also, dass Season 2 in Deutschland dann zu einem anderen Dienst wandert.

