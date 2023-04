Das erste Bild zur nächsten PlayStation-TV-Serie ist da

Zur Twisted Metal-Serie wurde ein erstes Bild gezeigt.

Die erste Staffel der The Last of Us-Serie ging letzten Monat zu Ende, in Planung sind schon weitere Adaptionen wie Horizon: Zero Dawn oder God of War. Aber zuerst mal wird eine andere Live Action-Umsetzung anlaufen, nämlich die zum PlayStation-Kulthit Twisted Metal. Jetzt gibt es ein erstes Poster zur Serie.

Poster zur Serie veröffentlicht

Die Twisted Metal-Reihe steht für abgedrehte Autorenn-Action und nahm ihren Anfang bereits Mitte der 90er auf der PS1. Im postapokalyptischen Szenario wird nicht nur gerast, sondern auch geballert. Das Ganze wird von Sony Pictures Television und PlayStation jetzt als Serie adaptiert.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Rotten Tomatoes wurde nun schon mal das Poster veröffentlicht, das die Stimmung der Actionreihe ganz gut einfängt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu sehen ist Schauspieler Anthony Mackie, der in die Rolle von John Doe schlüpft. Die Serie dreht sich darum, dass er geheimnisvolle Fracht durch das ziemlich bedrohliche Ödland kutschieren muss. Eine besonders fiese dort lauernde Gefahr ist auch gleich im Hintergrund zu sehen: Sweet Tooth, der Killer Clown mit seinem Eiswagen.

Ihr könnt euch also auch falls ihr Twisted Metal noch nicht kennt, schon vorstellen, dass sich die Serie nicht ganz so ernst nehmen dürfte. Tatsächlich dürften wir eine Mischung aus Comedy und Action erwarten. Die Show wird in den USA am 27. Juli auf Peacock anlaufen. Wann und wo wir in Deutschland mit ihr rechnen können, ist noch nicht bekannt.

Während wir noch auf Infos warten, versorgen wir euch in den oben verlinkten Artikeln mit jeder Menge Content zur The Last of Us-Serie. Inzwischen sind alle Folgen von Ellie und Joels Abenteuer auf Sky/Wow verfügbar und die zweite Staffel wurde auch bereits bestätigt.

Hattet ihr die Twisted Metal-Serie noch auf dem Schirm und werdet ihr sie euch anschauen, wenn sie bei uns in einem Streamingdienst landet?