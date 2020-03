Erstes Bild zu Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster ist aufgetaucht

Dass uns ein Remaster der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet, ist im Grunde ein offenes Geheimnis. Immerhin gibt es mittlerweile schon zwei Alterseinstufungen zum Remaster – offiziell angekündigt ist die Neuauflage des Shooters aber noch immer nicht.

Offizielles Artwork zum Remaster angeblich im Modern Warfare-Code aufgetaucht

In dieser Woche ging ein großes Title Update zu Call of Duty: Modern Warfare, Warzone und Co. an den Start. Und selbstverständlich hat es nicht lange gedauert, bis sich die ersten Data Miner in den Code der PC-Version stürzten und nach Hinweisen schnüffelten. Offenbar mit Erfolg.

Im Code wurde nämlich auch ein Artwork gefunden, das zu Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campain Remastered gehören soll. Das wäre der nächste Schritt auf dem Weg zur endgültigen Enthüllung.

Kein Multiplayer: Das Artwork, das ursprünglich im Modern Warfare-Subreddit aufgetaucht ist, würde auch die Theorie bestätigen, dass auch das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 ohne den heißgeliebten Multiplayer auskommen wird. Nur die Kampagne scheint überarbeitet worden zu sein.

Desweiteren sind die Data Miner auf das sogenannte Ghost Pack: Oil Rig gestoßen. Einem Bundle, das sowohl das Modern Warfare 2-Remaster als auch einen exklusiven Ghost-Skin im MW2-Design beinhalten soll.

Wird das Remaster bald enthüllt? Vielleicht erfahren wir schon nächste Woche mehr, denn laut einem Leaker soll das Remaster am 30. März offiziell vorgestellt werden. Dass jetzt wenige Tage vorher Artworks im Spielcode von Call of Duty: Modern Warfare auftauchen, könnte den Leak in seiner Glaubwürdigkeit bekräftigen.

Glaubt ihr, dass die offizielle Ankündigung nun endlich kurz bevorstehen könnte?