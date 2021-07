Erstes PS Plus-Spiel für August 2021 ist bekannt

Während Sonys State of Play wurde mit Hunter's Arena: Legends der erste PS Plus-Titel für den August 2021 bekanntgegeben. Nutzer*innen von Sonys Aboservice werden das Spiel vom 3. August bis zum 6. September ohne weitere Kosten im PS Store runterladen können.

Das ist Hunter's Arena: Legends

Darum geht's im Spiel: Hunter's Arena: Legends ist ein Battle Royale-Spiel für bis zu 30 Spieler*innen, das im antiken Asian angesiedelt ist. Wir schlüpfen in die Rolle eines von 17 verschiedenen Jägern und jagen alleine oder gemeinsam Dämonen und rivalisierende Jäger.

Das Spiel bietet zwei verschiedene Modi: einen Solo-Modus, indem die 30 Spieler*innen gegeneinander antreten, sowie einen Trio-Modus, der 3 Spieler*innen gemeinsam im Team auf Dämonenjagd gehen lässt. Neben Nahkampfwaffen wie Schwertern können auch Kampftechniken eingesetzt werden.

Wenn ihr euch den Trailer zum Spiel einmal anschauen wollt, könnt ihr ihn hier finden:

Was es sonst bei PS Plus im August gibt

Die restlichen Spiele für PS Plus im August 2021 sind aktuell noch nicht bekannt. Wir wissen aber bereits, wann die neuen Spiele für gewöhnlich angekündigt werden.

Sollte Sony sich wie bisher an ihren Zeitplan halten, werden die neuen PS Plus-tiktel für August 2021 am 28. Juli 2021 gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit angekündigt werden. Bis dahin müssen wir uns also noch für das komplette Lineup gedulden.

Wenn ihr mehr über das Ps Plus Lineup für Juli 2021 wissen wollt, findet ihr hier unsere Übersicht:

35 3 Mehr zum Thema PS Plus Juli 2021: Gratis-Spiele mit The Last of Us-Alternative jetzt verfügbar

Alles zu Sonys State of Play

Natürlich hat Sony während der State of Play auch zahlreiche weitere Titel gezeigt. Neben Third Party- und Indietiteln gab es auch neues Gameplay zum PS5-Exklusivtitel Deathloop und einen Releasetermin für den Death Stranding Director's Cut. Alles Infos zur State of Play findet ihr hier in unserem Übersichtsartikel.

Freut ihr euch auf diesen Titel im PS Plus?