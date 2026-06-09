Es ist offiziell! Nintendo hat ein Zelda: Ocarina of Time-Remake für Switch 2 angekündigt

Nintendo bringt eine Neuauflage von einem der besten N64-Titel aller Zeiten.

Die vermutlich größte Ankündigung der Direct im Juni 2026 hatte sich Nintendo für den Schluss aufgehoben. Das lange durch die Gerüchteküche geisternde Remake des N64-Klassikers Ocarina of Time wurde offiziell angekündigt.

Viel zu sehen ist in dem kurzen Ankündigungsteaser allerdings nicht – nur ein Wandteppich mit Motiven aus der Ocarina of Time-Geschichte, darunter der Deku-Baum. Außerdem sehen wir einen schlafenden jungen Link, in dessen Hand kurz ein Triforce aufleuchtet.

Hier ist der Teaser:

1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Autoplay

Das Remake soll noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen.