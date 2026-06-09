Es ist offiziell! Nintendo hat ein Zelda: Ocarina of Time-Remake für Switch 2 angekündigt

Es wurde lange gemunkelt, jetzt hat Nintendo das Ocarina of Time-Remake offiziell enthüllt.

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Tobias Veltin
09.06.2026 | 16:59 Uhr

Nintendo bringt eine Neuauflage von einem der besten N64-Titel aller Zeiten. Nintendo bringt eine Neuauflage von einem der besten N64-Titel aller Zeiten.

Die vermutlich größte Ankündigung der Direct im Juni 2026 hatte sich Nintendo für den Schluss aufgehoben. Das lange durch die Gerüchteküche geisternde Remake des N64-Klassikers Ocarina of Time wurde offiziell angekündigt.

Viel zu sehen ist in dem kurzen Ankündigungsteaser allerdings nicht – nur ein Wandteppich mit Motiven aus der Ocarina of Time-Geschichte, darunter der Deku-Baum. Außerdem sehen wir einen schlafenden jungen Link, in dessen Hand kurz ein Triforce aufleuchtet.

Hier ist der Teaser:

Video starten 1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Das Remake soll noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

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Legend of Zelda: Ocarina of Time, The

Legend of Zelda: Ocarina of Time, The

Genre: Adventure

Release: 02.07.2015 (Wii U), 16.02.2003 (GC), 21.11.1998 (N64)

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