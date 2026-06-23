Zehn Jahre entwickelte dieser Fan ein beeindruckendes Zelda Ocarina of Time-Remake, jetzt hört er auf: "Ich glaube, ich habe Geschichte geschrieben"

Jetzt, wo das Zelda: Ocarina of Time-Remake offiziell angekündigt wurde, braucht es das Fan-Remake von CryZENx einfach nicht mehr.

Profilbild von David Molke

David Molke
23.06.2026 | 17:25 Uhr

So sieht das inoffizielle Zelda Ocarina of Time-Remake aus (Bild © Youtube.comCryZENx). So sieht das inoffizielle Zelda Ocarina of Time-Remake aus (Bild © Youtube.com/CryZENx).

Zelda: Ocarina of Time bekommt endlich ein offizielles, echtes Remake von Nintendo selbst – also abgesehen von der Neuauflage für den Nintendo 3DS. Das bedeutet für den Fan hinter dem wahrscheinlich berühmtesten inoffiziellen Remake-Projekt, dass er nicht mehr weiter an seinem Fan-Remake arbeitet. Er scheint aber sehr zufrieden damit zu sein.

Zelda-Fan beendet sein legendäres Ocarina of Time-Remake

Stellt euch vor, ihr wünscht euch etwas so sehr, dass ihr es einfach selbst in die Hand nehmt, weil die Verantwortlichen über Jahre, ach was, Jahrzehnte nicht aus dem Quark kommen. So oder so ähnlich dürfte es CryZENx gegangen sein, der seit 2014 an einem Ocarina of Time-Remake in der Unreal Engine gearbeitet hat.

Video starten 1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Nach einigen Jahren ist er von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 umgestiegen und hat damit regelmäßig beeindruckende Ergebnisse geliefert. Wenn irgendwer nach einem hübschen Remake des Zelda-Klassikers gesucht hat, wird er unweigerlich auf dieses Fan-Werk gestoßen sein.

Bald erscheint aber nun das offizielle Zelda: Ocarina of Time-Remake und wir haben auch schon einen ersten, wenn auch sehr kurzen Teaser dazu gesehen. Der wirkt so, als würde sich Nintendo tatsächlich an dem eher realistischen Artstyle orientieren, auf den CryZENx oder auch Zelda: Twilight Princess gesetzt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So oder so steht für den Zelda-Fan jetzt fest, sein persönliches Remake-Projekt zu beenden, wie er auf Patreon schreibt:

"Endlich, nach 20 Jahren haben wir ein echtes Remake mit hohem Budget. Danke euch allen, die ihr meinen Content für über 10 Jahre verbreitet habt, ihr seid die Besten... Ich denke, ich habe mit meinem Remake Geschichte geschrieben und ich will Nintendo auf ihrem Weg wirklich nicht im Weg stehen."

In einem weiteren Beitrag bestätigt er noch einmal, dass er mit seinem Fan-Remake nicht weitermachen wird, sondern die Arbeit daran an den Nagel hängt. CryZENx hat aber schon diverse andere Ideen für Remakes, an denen er Freude haben könnte. Zum Beispiel Metroid Prime Hunters, Donkey Kong 64 oder Diddy Kong Racing. Aber auch Minish Cap, Twilight Princess, die Turok-Reihe oder eines der beiden MDK-Spiele stehen auf seiner Liste.

Mehr zu Ocarina of Time:
Ich freue mich riesig auf das Zelda: Ocarina of Time-Remake - aber hoffe auch, dass es mehr wird als “nur” das Original
von Maximilian Franke
Ich freue mich riesig auf das Zelda: Ocarina of Time-Remake - aber hoffe auch, dass es mehr wird als “nur” das Original
Das Zelda: Ocarina of Time-Remake macht unsere Kindheits-Albträume realistischer und Fans fürchten sich jetzt schon davor
von David Molke
Das Zelda: Ocarina of Time-Remake macht unsere Kindheits-Albträume realistischer und Fans fürchten sich jetzt schon davor

Das offizielle Nintendo-Remake zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint noch dieses Jahr. Mehr wissen wir aber leider noch nicht über den heiß ersehnten Titel. Es gibt noch kein genaues Release-Datum (spannend wird zum Beispiel auch, ob sich Nintendo traut, in zeitlicher Nähe zu GTA 6 zu veröffentlichen) und auch inhaltlich gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen. Wir sind gespannt, ob der Look dann wirklich dem dieses Fan-Remakes ähnelt.

Was wünscht ihr euch von dem Ocarina of Time-Remake? Wie gefällt euch die Fan-Version?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Zelda: Ocarina of Time Remake

Zelda: Ocarina of Time Remake

Genre: Adventure

Release: 2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Zehn Jahre entwickelte dieser Fan ein beeindruckendes Zelda Ocarina of Time-Remake, jetzt hört er auf: "Ich glaube, ich habe Geschichte geschrieben"

vor einer Woche

Das Zelda: Ocarina of Time-Remake macht unsere Kindheits-Albträume realistischer und Fans fürchten sich jetzt schon davor

vor einer Woche

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake - Release, Trailer und alle weiteren bekannten Infos zur Switch 2-Neuauflage

vor einer Woche

Zelda: Ocarina of Time - Eine Änderung des Remakes im Vergleich zum Original steht schon fest
Aktuelle News
alle anzeigen
Creepy: Bruder kauft Kiste voller LEGO-Minifiguren, aber bei allen fehlen die Arme

vor 16 Minuten

Creepy: Bruder kauft Kiste voller LEGO-Minifiguren, aber bei allen fehlen die Arme
Neben GTA 6: Diese 3 Spiele wollt ihr im Herbst unbedingt zocken

vor einer Stunde

Neben GTA 6: Diese 3 Spiele wollt ihr im Herbst unbedingt zocken
Zehn Jahre entwickelte dieser Fan ein beeindruckendes Zelda Ocarina of Time-Remake, jetzt hört er auf: Ich glaube, ich habe Geschichte geschrieben

vor einer Stunde

Zehn Jahre entwickelte dieser Fan ein beeindruckendes Zelda Ocarina of Time-Remake, jetzt hört er auf: "Ich glaube, ich habe Geschichte geschrieben"
Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neues ultimatives Kamehameha vor, mit dem ihr gleich mehrere Gegner treffen könnt und massiv viel Schaden anrichtet

vor einer Stunde

Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neues ultimatives Kamehameha vor, mit dem ihr gleich mehrere Gegner treffen könnt und massiv viel Schaden anrichtet
mehr anzeigen