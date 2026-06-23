Zehn Jahre entwickelte dieser Fan ein beeindruckendes Zelda Ocarina of Time-Remake, jetzt hört er auf: "Ich glaube, ich habe Geschichte geschrieben"

So sieht das inoffizielle Zelda Ocarina of Time-Remake aus (Bild © Youtube.com/CryZENx).

Zelda: Ocarina of Time bekommt endlich ein offizielles, echtes Remake von Nintendo selbst – also abgesehen von der Neuauflage für den Nintendo 3DS. Das bedeutet für den Fan hinter dem wahrscheinlich berühmtesten inoffiziellen Remake-Projekt, dass er nicht mehr weiter an seinem Fan-Remake arbeitet. Er scheint aber sehr zufrieden damit zu sein.

Zelda-Fan beendet sein legendäres Ocarina of Time-Remake

Stellt euch vor, ihr wünscht euch etwas so sehr, dass ihr es einfach selbst in die Hand nehmt, weil die Verantwortlichen über Jahre, ach was, Jahrzehnte nicht aus dem Quark kommen. So oder so ähnlich dürfte es CryZENx gegangen sein, der seit 2014 an einem Ocarina of Time-Remake in der Unreal Engine gearbeitet hat.

1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

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Nach einigen Jahren ist er von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 umgestiegen und hat damit regelmäßig beeindruckende Ergebnisse geliefert. Wenn irgendwer nach einem hübschen Remake des Zelda-Klassikers gesucht hat, wird er unweigerlich auf dieses Fan-Werk gestoßen sein.

Bald erscheint aber nun das offizielle Zelda: Ocarina of Time-Remake und wir haben auch schon einen ersten, wenn auch sehr kurzen Teaser dazu gesehen. Der wirkt so, als würde sich Nintendo tatsächlich an dem eher realistischen Artstyle orientieren, auf den CryZENx oder auch Zelda: Twilight Princess gesetzt haben.

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So oder so steht für den Zelda-Fan jetzt fest, sein persönliches Remake-Projekt zu beenden, wie er auf Patreon schreibt:

"Endlich, nach 20 Jahren haben wir ein echtes Remake mit hohem Budget. Danke euch allen, die ihr meinen Content für über 10 Jahre verbreitet habt, ihr seid die Besten... Ich denke, ich habe mit meinem Remake Geschichte geschrieben und ich will Nintendo auf ihrem Weg wirklich nicht im Weg stehen."

In einem weiteren Beitrag bestätigt er noch einmal, dass er mit seinem Fan-Remake nicht weitermachen wird, sondern die Arbeit daran an den Nagel hängt. CryZENx hat aber schon diverse andere Ideen für Remakes, an denen er Freude haben könnte. Zum Beispiel Metroid Prime Hunters, Donkey Kong 64 oder Diddy Kong Racing. Aber auch Minish Cap, Twilight Princess, die Turok-Reihe oder eines der beiden MDK-Spiele stehen auf seiner Liste.

Das offizielle Nintendo-Remake zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint noch dieses Jahr. Mehr wissen wir aber leider noch nicht über den heiß ersehnten Titel. Es gibt noch kein genaues Release-Datum (spannend wird zum Beispiel auch, ob sich Nintendo traut, in zeitlicher Nähe zu GTA 6 zu veröffentlichen) und auch inhaltlich gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen. Wir sind gespannt, ob der Look dann wirklich dem dieses Fan-Remakes ähnelt.

Was wünscht ihr euch von dem Ocarina of Time-Remake? Wie gefällt euch die Fan-Version?