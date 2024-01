3,74€ im eShop: Dieses fantastische Actionspiel mit nordischer Mythologie gibt's nur noch wenige Stunden im Angebot

Jotun könnt ihr euch gerade besonders günstig im eShop-Sale sichern.

Nintendos eShop-Sale im Januar hat wirklich jede Menge fantastischer Angebote zu bieten, von denen einige aber nur noch wenige Tage oder Stunden gültig sind. Entsprechend wollen wir euch noch ein kleines Highlight vorstellen, das ihr euch jetzt noch schnappen solltet.

Um dieses aktuelle eShop-Angebot geht es:

Spiel: Jotun: Valhalla Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Preis im Sale: 3,74 Euro

3,74 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent) Angebot gültig bis: 14. Januar 2024 um 23:59 Uhr deutscher Zeit

Nur noch kurze Zeit: Im eShop gibt es natürlich noch jede Menge weiterer Angebot für Nintendo Switch – ebenfalls nur noch heute. Einige der lohnenswertesten Deals haben wir euch hier rausgesucht:

Das erwartet euch in Jotun: Valhalla Edition

1:10 Jotun: Valhalla Edition - Trailer kündigt Wikinger-Abenteuer für Nintendo Switch an

Genre: Actionspiel

Actionspiel Metacritic-Wertung: 79

Darum geht's: Die Story von Jotun ist an die nordische Mythologie angelehnt und erzählt die Geschichte der Kriegerin Thora. Sie ist unehrenhaft gestorben und darf deshalb nach ihrem Tod nicht nach Walhalla. Nun bekommt sie aber die Gelegenheit, sich in einer Zwischenwelt doch noch den Göttern gegenüber würdig zu erweisen und so Eintritt nach Walhalla zu erlangen.

Dafür muss sie sich mit ihrer zweihändigen Axt bewaffnet schweren Kämpfen stellen und die fünf Jotun – gigantische Elementare – besiegen. Dabei erkundet ihr neun weitläufige Gebiete mit liebevoll handgezeichneten Animationen und holt euch den Segen der Götter, um neue Fähigkeiten freizuschalten.

Die Valhalla-Edition des Spiels bietet außerdem den neuen Walhalla-Modus, der die Herausforderung in den Kämpfen nochmal ordentlich anzieht.

Pro/Kontra: Besonders die wunderschönen Zeichnungen und intensiven Bosskämpfe von Jotun werden von Kritiker*innen gelobt, auch wenn die Story von Thora ein wenig zu sehr in den Hintergrund tritt. Das Kampfsystem ist dabei simpel gehalten, fühlt sich aber über die rund fünf Stunden Spielzeit trotzdem belohnend an.

Seid ihr an Jotun interessiert und habt ihr euch noch andere Spiele im eShop-Sale geschnappt?