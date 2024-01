Nur 2,99 Euro im eShop: Wer diese Action-Adventure-Perle für Nintendo Switch verpasst, ist selbst schuld

Dieses hübsche Action-Adventure hat kreative Ideen, auch wenn die Kämpfe abwechslungsreicher sein dürften.

Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei und einige Winter Sales bereits beendet, aber wer aufmerksam in den Stores wühlt, kann immer noch richtig gute Angebote abstauben – So wie Lost in Random zum absoluten Schnäppchenpreis. Das coole Action-Adventure im Tim Burton-Stil gibt's gerade auf der Switch für unter 3 Euro; und gerade im eShop sind derart niedrige Preise für empfehlenswerte Spiele meist rar.

Wo gibt's das Angebot? Im Nintendo eShop.

Im Nintendo eShop. Was kostet das Spiel genau? 2,99 Euro statt 29,99 Euro (90% Rabatt)

2,99 Euro statt 29,99 Euro (90% Rabatt) Wie lange könnt ihr noch zuschlagen? Das Angebot endet am 14. Januar um 23:59 Uhr.

Das ist besonders an Lost in Random

Dass Lost in Random nicht einfach irgendein x-beliebiges Action-Adventure ist, sondern richtig viel Charme hat, liegt unter anderem am wunderhübschen Look. Der erinnert ganz gewaltig an Nightmare before Christmas und Co. Aber auch bei den Spielmechaniken war Entwicklerstudio Zoink kreativ.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

2:36 Lost in Random - Story-Trailer lässt die Würfel rollen - Story-Trailer lässt die Würfel rollen

Die Geschichte dreht sich um das Mädchen Odd, das seine Schwester Even retten will. Im Königreich Random ist es nämlich üblich, dass die finstere Herrscherin am zwölften Geburtstag jedes Kindes auswürfelt, wo dieses in Zukunft leben muss.

Even verschlägt es dabei ausgerechnet in den furchteinflößenden Palast der Königin, was Odd nicht zulassen will. Auf ihrer Rettungsmission lernt sie den lebenden Würfel Dicey kennen, der zu ihrem treuen Wegbegleiter wird.

Die Besonderheit am Kampfsystem ist, dass Lost in Random Echtzeitkämpfe mit Deckbuilder-Elementen mischt. Dafür hat sich das Entwicklerteam eine coole Mechanik ausgedacht, bei der Odd ihren Gegnern im Kampf zunächst Kristalle abnehmen muss, mit denen sich die Karten aufladen und auf die Hand legen lassen.

Damit fühlt sich das Action-Adventure sehr eigenständig an. Hinzu kommen herrlich schrullige Charaktere, eine zwar simple, aber doch unterhaltsam erzählte Story und eine gute Prise Humor.

Wir haben noch weitere Angebote für euch herausgesucht und stellen euch die Spiele vor:

Für wen eignet sich Lost in Random und für wen nicht?

So hübsch und kreativ das Spiel ist, gibt es auch einige Kritikpunkte, die Kollege Dennis in seinem Test ausführlich erklärt. Wer ein richtig abwechslungsreiches und forderndes Action-Spiel erwartet, wird hier nicht fündig.

Die Kämpfe sind auf dem Schwierigkeitsgrad "normal" ziemlich einfach und die Vielfalt bei Gegnern und Karten dürfte gerne um einiges größer sein. Gerade über die Spielzeit von 10-15 Stunden wirken die Auseinandersetzungen irgendwann zu gleichförmig.

Wer darüber hinwegsehen kann und gerne in der hübschen Welt versinken will, kann aber mit Lost in Random und den liebevollen Details eine gute Zeit haben. Gerade zu diesem Schnäppchenrpeis dürfte sich sich das Spiel lohnen.

Auf anderen Plattformen ist Lost in Random aktuell nicht reduziert, allerdings ist der Titel in EA Play, beziehungsweise dem Game Pass Ultimate, enthalten. Solltet ihr also ein entsprechendes Abo haben, dann könnt ihr auch dort ganz ohne Zusatzkosten mal die Würfel rollen lassen.

Werdet ihr euch das Spiel zu diesem Preis schnappen oder ist das eher doch nichts für euch?