Elder Scrolls Online bietet euch im 'Free Play'-Event Gratis-Abenteuer

Wollt ihr mal sehen, ob euch das MMORPG The Elder Scrolls Online zusagt? Dann habt ihr ab heute, den 3. Dezember um 16 Uhr die Möglichkeit, kostenlos Abenteuer zu erleben. Denn es findet ein "Free Play"-Event statt - und zwar auf allen Plattformen. Das Event endet am 9. Dezember um 16 Uhr.

Ihr bekommt als Neuling sogar 500 Kronen, die ihr im Kronen-Shop im Spiel ausgeben könnt. Wart ihr schon bei einem der vorangegangenen "Free Play"-Events mit dabei, dann könnt ihr euer Abenteuer dort fortsetzen, wo ihr aufgehört habt. Stellt ihr fest, dass euch ESO gefällt, dann ist es möglich, das Spiel während des Event-Zeitraums mit einem Rabatt von 60% zu kaufen. Das Angebot gilt:

PC/Mac: Bis 9. Dezember

Stadia: Bis 10. Dezember

Xbox: Bis 9. Dezember

PlayStation: Bis 22. Dezember

Wollt ihr wissen, in welcher Reihenfolge ihr die Story erleben solltet? Wir verraten es euch:

Macht mit bei den Feierlichkeiten der Unerschrockenen

Ein cooles Event: Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls ab heute, den 3. Dezember um 16 Uhr am Event "Feierlichkeiten der Unerschrockenen" teilnehmen. Bis zum 15. Dezember um 16 Uhr müsst ihr beliebige Dungeons im Spiel meistern und dort den letzten Anführer besiegen. So kommt ihr an eine Unerschrockenen-Belohnungstruhe.

In dieser findet ihr Items wie Unerschrockenen-Schlüssel, Unerschrockenen-Beute (für den Verkauf gegen Gold), Stilseiten, Reparaturmaterial, Transmutationskristalle und mehr. Zudem könnt ihr an einen Opalwaffenstil und an einen Opalmaskenstil kommen. Das ist noch nicht alles, dann es ist wieder möglich, an das Purpur-Indrik als Mount zu kommen.

Werdet ihr euch ESO im "Free Play"-Event ansehen? Freut ihr euch schon auf das Event "Feierlichkeiten der Unerschrockenen"?