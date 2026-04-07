Wer Kaffee liebt, muss diese Kaffeemaschine kennen!

Bei Kaffeemaschinen denkt man immer an De'Longhi, Jura oder Siemens. Ein neuer Gigant mischt seit Jahren die Welt der Küchengeräte auf und ihre Premier-Kaffeenaschine ist aktuell richtig günstig!

Benjamin Wlodek, GamePro Deals
07.04.2026 | 12:40 Uhr


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Vom Mahlgrad der Espressobohnen bis zum Aufschäumen der Milch: Mit der Ninja Luxe Premier ist der perfekte Kaffee so einfach wie nie! Vom Mahlgrad der Espressobohnen bis zum Aufschäumen der Milch: Mit der Ninja Luxe Premier ist der perfekte Kaffee so einfach wie nie!

Ist das schon ein Vollautomat? Viele schwören am Morgen auf ihr Siebträger-Ritual, aber wenn der Körper noch nicht seinen Koffeindurst gestillt hat, können einem vielleicht doch Leichtsinnsfehler passieren. Die Ninja Luxe Premier ist eine Kaffeemaschine, die Komfortaspekte eines Vollautomaten aufnimmt, ohne die Essenz eines Siebträgers zu verlieren – die perfekte Kombi aus beiden Welten!

Aber schnell sein, denn aktuell ist die Maschine ganze 190 € günstiger, aber nur noch bis Sonntag!

Gönnt euch einen perfekten Morgenkaffee mit Ninja – jetzt günstig bei Amazon!

Ninja Luxe Premier – Espresso, Filterkaffee und sogar Cold Brew

Das schicke Edelstahlgehäuse ist nur der Anfang dieses Premium-Siebträgers. Die Straße zum perfekten Kaffee geht beim Ninja Luxe Premier von links nach rechts, aber den Anfang macht das Touch-Interface. Hier wählt ihr wie gewohnt aus, welches Getränk ihr wollt: klassischer Kaffee, Espresso oder kalt gepresst?

Habt ihr euren gewünschten Kaffee ausgewählt – und eure Mühle mit Bohnen befüllt –, wird euch bei der Mühle der empfohlene Mahlgrad angegeben. Diesen könnt ihr direkt übernehmen, aber erfahrene Baristas können hier auch selbst die volle Kontrolle übernehmen. Mit dem perfekten Mahlgrad wird der Kaffee direkt in den Siebträger gemahlen und abgemessen, denn in der Mühle ist eine Waage integriert, sodass ihr immer die perfekte Menge an Kaffee habt!

Vom Mahlgrad der Espressobohnen bis zum Aufschäumen der Milch: Mit der Ninja Luxe Premier ist der perfekte Kaffee so einfach wie nie! Vom Mahlgrad der Espressobohnen bis zum Aufschäumen der Milch: Mit der Ninja Luxe Premier ist der perfekte Kaffee so einfach wie nie!

Der nächste Part ist wie gewohnt: Siebträger rein, drehen und den Knopf zum Brühen drücken. Bisher hat der integrierte Barista-Assistent bei Mahlgrad und Gewicht geholfen, aber auch der Druck wird automatisch an das gewünschte Getränk angepasst. Unkompliziert und ohne Rätselraten gelingt so jedes Mal der perfekte Kaffee, ohne dabei das gewohnte "selber Hand anlegen" wegzunehmen.

Eine weitere Besonderheit der Luxe Premier ist die Möglichkeit, auch Cold Brew-Kaffee zu machen. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, aber viele schwören auf den erfrischenden Kaffeekick, der vor allem im Sommer beliebt ist. Passend dazu, kannder Milchaufschäumer sogar kalten Milchschaum erzeugen, um dem kalten Sommergetränk den perfekten cremigen Finish zu geben!

Gönnt euch diesen edlen Siebträger von Ninja!

Der kleine Bruder – ohne Cold Brew-Funktion

Wer vom Ninja Luxe Premier überzeugt ist, aber mit kaltgebrühtem Kaffee wirklich nichts anfangen kann, kann sich alternativ auch die Ninja Luxe Essential gönnen. Diese Maschine unterscheidet sich kaum vom Premier und ist aktuell ebenfalls radikal reduziert im Angebot zu holen – ebenfalls nur noch bis morgen.

Etwas weniger Edelstahl und kein Cold Brew. Ansonsten ist die Ninja Luxe Essential fast gleich. Etwas weniger Edelstahl und kein Cold Brew. Ansonsten ist die Ninja Luxe Essential fast gleich.

Aktuell liegt der Preisunterschied zwischen beiden Maschinen bei 39 €, also liegt es an euch, ob euch die fehlenden Features das wert sind. In jedem Fall bekommt ihr eine hervorragende Kaffeemaschine, die sogar mit Größen wie De'Longhi und Jura mithalten kann!

Sicher euch den "nicht so viel kleineren" Bruder im Angebot!
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