Pokémon Wind und Welle sind ab sofort auf Amazon vorbestellbar

Pokémon Wind und Welle entführt uns in eine zauberhafte Insellandschaft.

Es gibt momentan noch nicht wirklich viele Infos zum neuen Ableger der Pokémon-Reihe, trotzdem sind bereits jetzt die Vorbestellungen auf Amazon verfügbar. Das Erscheinungsdatum ist momentan noch ein Platzhalter, aber dafür hat Amazon den Preis für Pokémon Wind und Welle verraten.

Was wir bisher über Pokémon Wind und Welle wissen

Erst im Februar wurden Pokémon Wind und Welle mit einem Trailer angekündigt. Darin zu sehen ist eine neue Insel-Region, die sich an Indonesien orientiert. Wie die Region heißen wird, wurde aber noch nicht verraten. Eins steht aber fest: Es wird sehr viel Wasser geben. Vielleicht gibt es auch eine Art Reisemechanik, mit der wir zwischen verschiedenen Inseln wechseln können.

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Autoplay

Außerdem enthüllt der Trailer neue Formen von Pikachu und die drei neuen Starter-Pokémon Braubel, Pomfifi und Gekkua. Doch von einem Releasedatum ist bisher noch keine Rede. Nur, dass die beiden Editionen zeitgleich irgendwann im Jahr 2027 erscheinen sollen. Auch auf Amazon ist kein Releasedatum genannt, es wird dort momentan mit dem 31. Dezember 2027 angegeben. Dieses Datum verwendet der Shop öfter als Platzhalter.

Vorbestellungen enthüllen den Preis für das Spiel

Für eine der beiden Editionen müsst ihr laut der Amazon-Seite 80 Euro auf den Tisch legen. Das ist mehr als für Pokémon Legenden Z-A, das einen UVP von 60 Euro hatte. Der Preis deckt sich aber mit dem vieler anderer Spiele für die Switch 2. Denn Wind und Welle werden nur auf der Nintendo Switch 2 erscheinen, nicht mehr für die Switch 1. Es ist auch nicht klar, ob ihr für das Vorbestellen irgendwelche exklusiven Boni erhalten werdet.

Mit welchem der drei neuen Starter werdet ihr antreten?

Ob sich die Vorbestellung jetzt schon für euch lohnt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden, aber auf Amazon genießt ihr den Vorteil der Preisgarantie. Das bedeutet, sollte sich der Preis für das Spiel vor dem Release noch einmal ändern, zahlt ihr immer den günstigsten Preis, selbst wenn ihr es für einen anderen gekauft habt.