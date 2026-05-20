Fast 5.000 Euro Rabatt: Gigantischer 83 Zoll 4K OLED-TV irre günstig

MediaMarkt haut einen heftig guten Deal raus und wirft euch einen riesigen LG-TV zum Spottpreis hinterher

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Patrick Edwards
20.05.2026 | 17:42 Uhr


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Großes Wohnzimmer? Dann ist dieser 4K-TV mit seinen 83 Zoll perfekt für euch. Großes Wohnzimmer? Dann ist dieser 4K-TV mit seinen 83 Zoll perfekt für euch.

In der WM-Aktion von MediaMarkt hat sich ein richtiger Deal-Kracher versteckt. Denn den monströsen 4K-OLED-TV von LG bekommt ihr aktuell so günstig, dass ihr euch von der Ersparnis allein eine komplette Einrichtung kaufen könntet! Wenn ihr ausreichend Platz im Wohnzimmer habt, solltet ihr direkt zugreifen – dermaßen gute Angebote sind oft recht schnell ausverkauft:

Verwandle dein Wohnzimmer mit diesem TV in ein Kino

Der Traum für alle Heimkino-Fans

83 Zoll klingt schon absurd groß, aber wenn man sich die eigentlichen Maße anschaut, wird es noch krasser. Der TV ist nämlich fast so groß wie ein Bett! Der LG OLED83C57LA ist satte 1,84 Meter breit und kommt auf über einen Meter Höhe. Das bedeutet für euch: Wenn eure Couch zwischen 3 und 4 Meter entfernt steht, habt ihr die perfekte Distanz. Ein Traum für geräumige Wohnzimmer!

Größe ist natürlich nicht alles, aber wie von LG gewohnt ist hier qualitativ erste Sahne geboten. Das OLED-Display überzeugt mit knackigen Farben, starken Kontrasten und unfassbar tiefem Schwarz. Auch wenn es bei euch recht hell ist profitiert ihr von einem klasse Bild, denn die Ultra Anti-Reflection-Technologie reduziert Spiegelungen während ihr dank des Brightness Boosters von einer verbesserten Helligkeit beschert werdet.

Video starten 5:24 Schöne Spiele mit üppiger Farbenpracht wie Saros kommen auf einem OLED erst so richtig zur Geltung.

Ihr wollt mit eurer PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch 2 darauf zocken? Gut, denn der LG C5 bringt alles, das Zock-Herz begehrt: G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Was will man von einem 4K-TV mehr? Ja, so ein Riesenteil hat auch mit Rabatt noch einen stolzen Preis, der übrigens nur ganz knapp über dem bisherigen Bestpreis liegt. Bedenkt man aber die Größe in Kombination mit der gebotenen Qualität, ist er jeden Cent wert.

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Günstigere Alternative gefällig?

So gut der gigantische TV auch ist, nicht jedes Wohnzimmer ist groß oder Geldbeutel gefüllt genug für so ein Monstrum. Wenn ihr lieber einen etwas kleineren TV wollt, der obendrein nicht mal halb so teuer ist, können wir euch den LG OLED55G57LW OLED evo TV mit 55 Zoll empfehlen. Auch dieses LG-Prachtstück hat einen fetten Rabatt: aktuell spart ihr 60 Prozent:

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