Für eine der kontroversesten Szenen der Anime-Geschichte ließ sich die Synchronsprecherin würgen - danach versagte ihre Stimme für einige Tage

In den späten Neunzigern flimmerte ein Anime über die Mattscheibe, der schnell Kultstatus erlangen sollte: Neon Genesis Evangelion gilt auch 30 Jahre nach dem ursprünglichen Release als eine der einflussreichsten Anime-Serien aller Zeiten.
Nach Abschluss der 26 Folgen umfassenden Serie kam mit "End of Evangelion" ein Film-Sequel heraus, das aus mehreren Gründen kontrovers betrachtet wurde. Einer davon war die finale Szene des Films, in dem Protagonist Shinji Ikari seine (vermeintlich bewusstlose) Co-Pilotin Asuka würgt.
Hierbei ging die japanische Synchronsprecherin Yuko Miyamura, die Asuka vertont, so weit, sich tatsächlich würgen zu lassen, um die Szene authentisch klingen zu lassen. Der Effekt war nachhaltig: Miyamura verlor danach ihre Stimme für eine gewisse Zeit.
Authentizität um jeden Preis
Asukas Synchronsprecherin Yuko Miyamura war laut einem Interview mit Akadot nicht in der Lage, die Würgegeräusche natürlich zu reproduzieren. Deshalb habe sie Hilfe von ihrer Kollegin Megumi Ogata gesucht, die wiederum Shinji ihre Stimme leiht.
Diese Hilfe fiel drastisch aus: Ogata willigte ein, ihre Kollegin im Tonstudio direkt zu würgen, während die Aufnahme lief. Zumindest dieser Teil der Idee hat offensichtlich wunderbar funktioniert, führte aber auch zu Komplikationen im Anschluss.
Wie Ogata erklärt, war die Synchronsprecherin von dieser Aktion "so aufgewühlt, dass sie [Miyamuras] Hals zu fest griff und sie zu Boden warf", was wiederum dafür sorgte, dass die Asuka-Sprecherin "eine Weile keine Zeilen mehr sprechen" konnte.
Insgesamt habe es so etwa anderthalb Stunden gedauert, die nur rund drei Minuten anhaltende Szene so aufzunehmen, wie Ogata in einem weiteren Interview mit Usagi erklärt.
Immerhin entschuldigte sich Shinjis Synchronsprecherin für den Vorfall sofort. Auch Miyamura hatte offensichtlich keine weiteren Bedenken, denn in der später folgenden "Rebuild"-Tetralogie übernahm sie wieder die Rolle von Asuka – dieses Mal aber ohne Würgeszenen.
Was ist eure Meinung zum Finale von End of Evangelion?
