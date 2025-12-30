Für eine der kontroversesten Szenen der Anime-Geschichte ließ sich die Synchronsprecherin würgen - danach versagte ihre Stimme für einige Tage

In einer berühmten Szene aus "End of Evangelion" hat Asukas Synchronsprecherin Yuko Miyamura sich tatsächlich würgen lassen, um Authentizität zu erzeugen.

Jusuf Hatic
30.12.2025 | 06:33 Uhr

Yuko Miyamura musste für ihre Rolle als Asuka in Neon Genesis Evangelion einiges durchmachen. (Bildquelle: Netflix via YouTube) Yuko Miyamura musste für ihre Rolle als Asuka in Neon Genesis Evangelion einiges durchmachen. (Bildquelle: Netflix via YouTube)

In den späten Neunzigern flimmerte ein Anime über die Mattscheibe, der schnell Kultstatus erlangen sollte: Neon Genesis Evangelion gilt auch 30 Jahre nach dem ursprünglichen Release als eine der einflussreichsten Anime-Serien aller Zeiten.

Nach Abschluss der 26 Folgen umfassenden Serie kam mit "End of Evangelion" ein Film-Sequel heraus, das aus mehreren Gründen kontrovers betrachtet wurde. Einer davon war die finale Szene des Films, in dem Protagonist Shinji Ikari seine (vermeintlich bewusstlose) Co-Pilotin Asuka würgt.

Hierbei ging die japanische Synchronsprecherin Yuko Miyamura, die Asuka vertont, so weit, sich tatsächlich würgen zu lassen, um die Szene authentisch klingen zu lassen. Der Effekt war nachhaltig: Miyamura verlor danach ihre Stimme für eine gewisse Zeit.

Video starten 0:36 Neon Genesis Evangelion - Netflix bringt den Anime-Klassiker zurück

Authentizität um jeden Preis

Asukas Synchronsprecherin Yuko Miyamura war laut einem Interview mit Akadot nicht in der Lage, die Würgegeräusche natürlich zu reproduzieren. Deshalb habe sie Hilfe von ihrer Kollegin Megumi Ogata gesucht, die wiederum Shinji ihre Stimme leiht.

Diese Hilfe fiel drastisch aus: Ogata willigte ein, ihre Kollegin im Tonstudio direkt zu würgen, während die Aufnahme lief. Zumindest dieser Teil der Idee hat offensichtlich wunderbar funktioniert, führte aber auch zu Komplikationen im Anschluss.

Wie Ogata erklärt, war die Synchronsprecherin von dieser Aktion "so aufgewühlt, dass sie [Miyamuras] Hals zu fest griff und sie zu Boden warf", was wiederum dafür sorgte, dass die Asuka-Sprecherin "eine Weile keine Zeilen mehr sprechen" konnte.

Mehr Anime-News:
1
One Piece: Oda zeichnet Nico Robin im realen Stil und so sieht sie aus
von Cassie Mammone
2
87-jähriger Opa denkt, 'Animes sind für Kinder' - Enkel kann ihn mit einer einzigen Serie vom Gegenteil überzeugen
von Cassie Mammone
3
Dragon Ball Super widerspricht Dragon Ball mit einer witzigen Aussage von Beerus, die nie aufgeklärt wurde, und das ist ausnahmsweise gut so
von Cassie Mammone

Insgesamt habe es so etwa anderthalb Stunden gedauert, die nur rund drei Minuten anhaltende Szene so aufzunehmen, wie Ogata in einem weiteren Interview mit Usagi erklärt.

Immerhin entschuldigte sich Shinjis Synchronsprecherin für den Vorfall sofort. Auch Miyamura hatte offensichtlich keine weiteren Bedenken, denn in der später folgenden "Rebuild"-Tetralogie übernahm sie wieder die Rolle von Asuka – dieses Mal aber ohne Würgeszenen.

Was ist eure Meinung zum Finale von End of Evangelion?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Für eine der kontroversesten Szenen der Anime-Geschichte ließ sich die Synchronsprecherin würgen - danach versagte ihre Stimme für einige Tage

vor einer Stunde

Für eine der kontroversesten Szenen der Anime-Geschichte ließ sich die Synchronsprecherin würgen - danach versagte ihre Stimme für einige Tage
One Piece: Nach über 27 Jahren beginnt im Anime eine neue Zeitrechnung - erstmals können wir sagen, dass eine Staffel zu Ende ist

vor einer Stunde

One Piece: Nach über 27 Jahren beginnt im Anime eine neue Zeitrechnung - erstmals können wir sagen, dass eine Staffel zu Ende ist
Pokemon TCG-Fan will seinen Brüdern hässliche Karten zu Weihnachten schenken und bittet Community um Hilfe - die Vorschläge sind einfach nur köstlich

vor 12 Stunden

Pokemon TCG-Fan will seinen Brüdern "hässliche" Karten zu Weihnachten schenken und bittet Community um Hilfe - die Vorschläge sind einfach nur köstlich
Spieler zockt ein einziges Videospiel 8.000 Stunden lang und sagt dann: Die ersten 1.000 Stunden waren eh nur das Tutorial   7  

vor 12 Stunden

Spieler zockt ein einziges Videospiel 8.000 Stunden lang und sagt dann: Die ersten 1.000 Stunden waren eh nur das Tutorial
mehr anzeigen