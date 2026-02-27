Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale

Jetzt könnt ihr die Anime-Serie mitsamt Sequel auf Crunchyroll anschauen. Erkennt ihr sie schon wieder? (© Rumiko Takahashi, Sohgakukan / Sunrise)

Wer erinnert sich noch an den Anime-Klassiker auf RTL 2 mit dem in rot gekleideten Hunde-Dämon, der an einem Baum mit einem Pfeil durchbohrt wurde? Ja genau, hier ist die Rede vom beliebten Retro-Anime Inuyasha, der ab heute bei einem ganz bestimmten Streamingdienst verfügbar ist – und das sogar komplett auf Deutsch!

Ab heute könnt ihr die komplette Anime-Serie und sogar die Filme auf Crunchyroll streamen

Ab sofort ist die komplette Geschichte von Inuyasha, Kagome und Co. auf Crunchyroll verfügbar. Dabei haben Fans und Zuschauer*innen Zugang zu allen 193 Episoden – inklusive des großen Serien-Finales “The Final Act”.



Alle Episoden sind vollständig auf Deutsch vertont und können daher mit deutscher Synchro oder japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln gestreamt werden. Nur die beliebten deutschen Openings des Animes blieben leider aus und sind nicht auf Crunchyroll zu sehen.

1:36 InuYasha: Fliegt mit diesem Opening durch die Zeit

Autoplay

Da hören die erfreulichen Nachrichten zu Inuyasha jedoch nicht auf, denn Crunchyroll sicherte sich auch die Lizenz der dazu gehörigen vier Filme des beliebten Retro-Animes:

Film 1: Gefühle, die die Zeit überwinden

Film 2: Das Traumschloss im Inneren der Spiegel

Film 3: Die Schwerter, die die Welt unterwerfen

Film 4: Die Insel Hōrai im Flammenmeer

Auch alle vier Filme sind in deutscher Synchro oder japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Auf Crunchyroll gibt es sogar das Sequel zu Inuyasha

Nachdem Crunchyroll nun die komplette Inuyasha-Geschichte in seinen Katalog aufgenommen hat, haben Fans jetzt Zugang zu allen Anime-Serien der Reihe – inklusive des Sequels: Yashahime – Princess Half-Demon.

In Yashahime dreht sich alles um die Nachfahren von Inuyasha und Co., wobei Sesshomarus Töchter Setsuna und Towa sich im Mittelpunkt der Geschichte befinden. Die beiden Zwillinge werden durch einen Waldbrand in ihrer Kindheit voneinander getrennt und Towa begibt sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Schwester.

Bedauerlicherweise hat Setsuna all ihre Erinnerungen an ihre Kindheit verloren und arbeitet jetzt als Dämonenjägerin an der Seite von Sangos Bruder Kohaku. Towa versucht zur gleichen Zeit das mysteriöse Verschwinden ihrer Eltern zu lüften und trifft dabei auf die Tochter von Inuyasha: Moroha, die ebenfalls ohne Eltern aufgewachsen ist.