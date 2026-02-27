Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale

Ab sofort könnt ihr einen echten Retro-Anime komplett auf Deutsch durchbingen und das große Finale nachholen, wenn ihr es verpasst habt.

Myki Trieu
27.02.2026 | 12:35 Uhr

Jetzt könnt ihr die Anime-Serie mitsamt Sequel auf Crunchyroll anschauen. Erkennt ihr sie schon wieder? (© Rumiko Takahashi, Sohgakukan Sunrise) Jetzt könnt ihr die Anime-Serie mitsamt Sequel auf Crunchyroll anschauen. Erkennt ihr sie schon wieder? (© Rumiko Takahashi, Sohgakukan / Sunrise)

Wer erinnert sich noch an den Anime-Klassiker auf RTL 2 mit dem in rot gekleideten Hunde-Dämon, der an einem Baum mit einem Pfeil durchbohrt wurde? Ja genau, hier ist die Rede vom beliebten Retro-Anime Inuyasha, der ab heute bei einem ganz bestimmten Streamingdienst verfügbar ist – und das sogar komplett auf Deutsch!

Ab heute könnt ihr die komplette Anime-Serie und sogar die Filme auf Crunchyroll streamen

Ab sofort ist die komplette Geschichte von Inuyasha, Kagome und Co. auf Crunchyroll verfügbar. Dabei haben Fans und Zuschauer*innen Zugang zu allen 193 Episoden – inklusive des großen Serien-Finales “The Final Act”. 

Alle Episoden sind vollständig auf Deutsch vertont und können daher mit deutscher Synchro oder japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln gestreamt werden. Nur die beliebten deutschen Openings des Animes blieben leider aus und sind nicht auf Crunchyroll zu sehen.

Video starten 1:36 InuYasha: Fliegt mit diesem Opening durch die Zeit

Da hören die erfreulichen Nachrichten zu Inuyasha jedoch nicht auf, denn Crunchyroll sicherte sich auch die Lizenz der dazu gehörigen vier Filme des beliebten Retro-Animes: 

  • Film 1: Gefühle, die die Zeit überwinden
  • Film 2: Das Traumschloss im Inneren der Spiegel
  • Film 3: Die Schwerter, die die Welt unterwerfen
  • Film 4: Die Insel Hōrai im Flammenmeer

Auch alle vier Filme sind in deutscher Synchro oder japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Offizieller Deadpool-Manga ehrt mit dem letztem Kapitel eine legendäre Anime- und Manga-Reihe
von Jusuf Hatic
One Piece-Leaks zu Kapitel 1.175 lüften nicht nur den Namen von Lokis Teufelsfrucht, sondern auch die Jahrhunderte alte Geschichte dahinter
von Jusuf Hatic
Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 8? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst
von Myki Trieu

Auf Crunchyroll gibt es sogar das Sequel zu Inuyasha

Nachdem Crunchyroll nun die komplette Inuyasha-Geschichte in seinen Katalog aufgenommen hat, haben Fans jetzt Zugang zu allen Anime-Serien der Reihe – inklusive des Sequels: Yashahime – Princess Half-Demon.

In Yashahime dreht sich alles um die Nachfahren von Inuyasha und Co., wobei Sesshomarus Töchter Setsuna und Towa sich im Mittelpunkt der Geschichte befinden. Die beiden Zwillinge werden durch einen Waldbrand in ihrer Kindheit voneinander getrennt und Towa begibt sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Schwester.

Bedauerlicherweise hat Setsuna all ihre Erinnerungen an ihre Kindheit verloren und arbeitet jetzt als Dämonenjägerin an der Seite von Sangos Bruder Kohaku. Towa versucht zur gleichen Zeit das mysteriöse Verschwinden ihrer Eltern zu lüften und trifft dabei auf die Tochter von Inuyasha: Moroha, die ebenfalls ohne Eltern aufgewachsen ist.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

vor 29 Minuten

Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern
Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale

vor 56 Minuten

Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   7     2

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
mehr anzeigen