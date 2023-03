Exoprimal: Alle Infos zu Open Beta und Game Pass-Release des Dino-Shooters

Exoprimal hat sowohl einen Beta- als auch einen Release-Termin.

Nach der offiziellen Ankündigung und ein paar Trailern von Exoprimal war es zuletzt ziemlich ruhig um den Dino-Shooter geworden. Jetzt hat Capcom im Rahmen eines Showcase endlich ein paar neue Informationen bekannt gegeben.

Die wohl wichtigste Info: Exoprimal hat ein offizielles Release-Datum und wird im Sommer erscheinen.

Release-Termin von Exoprimal: 14. Juli 2023

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One PC

Alle mit Game Pass-Abo können sich besonders freuen: Exoprimal wird nämlich direkt zum Launch auch in den Microsoft-Spiele-Service kommen.

Wer sich dazu entscheidet, den Titel vorzubestellen, bekommt drei besondere Skins für das Spiel, Vorbesteller*innen der optional erhältlichen Deluxe Edition erhalten zudem einen "Premium Track" für den ersten Season Pass von Exoprimal.

Open Beta startet schon im März

Vielleicht seid ihr aber noch gar nicht sicher, ob euch Exoprimal überhaupt gefällt. Um das zu überprüfen, gibt es bald eine gute Gelegenheit. Denn Capcom veranstaltet eine Open Beta, in der ihr den Titel ausprobieren könnt.

Start der Beta: 17. März, 2:00 Uhr deutscher Zeit

17. März, 2:00 Uhr deutscher Zeit Ende der Beta: 19. März, 23:59 Uhr deutscher Zeit

Voraussetzung: Ihr benötigt eine Capcom-ID, um die Beta spielen zu können.

Diese Inhalte stecken in der Beta

Insgesamt könnt ihr diverse Modi, Missionen und Maps des Spiels ausprobieren und euch schon einmal einen groben Überblick verschaffen, wie Exoprimal funktioniert.

Modi (3): Dino Survival, Tutorial, Training

Dino Survival, Tutorial, Training Exosuits (10): Deadeye, Zephyr, Barrage, Vigilant, Roadblock, Krieger, Murasame, Witchdoctor, Skywave, Nimbus

Deadeye, Zephyr, Barrage, Vigilant, Roadblock, Krieger, Murasame, Witchdoctor, Skywave, Nimbus Rigs (6): Cannon, Aid, Catapult, Blade, Shield, Drill Fist

Cannon, Aid, Catapult, Blade, Shield, Drill Fist Fields (3): Downtown, Airport, Ruins

Downtown, Airport, Ruins Missionen (7): Dinosaur Cull, Area Control, VTOL Defense, Escort, Data Key Security, Energy Taker, Omega Charge

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Exoprimal anschauen:

1:53 Exoprimal - Der Shooter zeigt uns, mit welchen Dinos wir es zu tun bekommen

Was ist Exoprimal überhaupt?

In Exoprimal bekommt ihr es im Jahr 2043 in Exosuits mit Dinosauriern zu tun, die aus Wirbeln in die neuzeitliche Welt geraten. Beim Gameplay steht Action klar im Vordergrund, allerdings gibt es auch diverse taktische Elemente. So ist es beispielsweise wichtig, das sich die Teams von je fünf Exofightern mit der Wahl der Exosuits strategisch abstimmen, da sie über einzigartige Fähigkeiten und Waffen verfügen.

Ziel ist aber nicht zwangsläufig die Vernichtung der Dinos, sondern das Erfüllen von Zielen auf den unterschiedlichen Maps, die menschlichen Teams konkurrieren also auch untereinander. Wie sich das Ganze spielt, erfahren wir allerspätestens im Juni, wenn der Titel für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für den PC erscheint.

