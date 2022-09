Tokyo Game Show 2022 - Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

Die Tokyo Game Show ist Jahr für Jahr einer der wichtigsten Termine im ostasiatischen Videospiele-Kalender. Branchengrößen wie Square Enix, Konami, SEGA oder Bandai Namco nutzen das Event, um ihr Line-Up für den Herbst und Winter zu bewerben und neue Spiele der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Auch dieses Jahr wurden wieder einige Highlights angekündigt und wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten aus der japanischen Hauptstadt.

Suikoden 1 und 2 bekommen ein HD Remaster

Los geht's mit einer Ankündigung, die alle Fans klassischer JRPGs freuen dürfte. Die traditionsreiche Suikoden-Reihe bekommt 2023 eine Neuauflage spendiert. Unter dem etwas sperrigen Titel Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sollen Teil eins und zwei in aufpolierter Fassung für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Die Charaktere und Hintergründe bekommen ein grafisches Update und auch Kampfeffekte und -sounds werden verbessert.

SEGA verrät neue Details zu Sonic Frontiers

Am 8. November erscheint mit Sonic Frontiers das erste Abenteuer des blauen Igels mit offenen und frei erkundbaren Gebieten. Der Wechsel zu Open Worlds zieht natürlich auch einige Änderungen am klassischen Gameplay nach sich. SEGA hat auf der TGS 22 einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem die Verwandlung zu Super Sonic gezeigt wird.

Die hat man sich in der Vergangenheit meist für das große Finale der Spiele aufgehoben, im neuen Ableger bekommen wir den gelben Sonic aber wohl häufiger zu Gesicht. Der Verwandlung soll nämlich ein wichtiger Teil des Kampfsystems sein.

Neues RPG The Awakener: Risen angekündigt

The Awakener: Risen ist ein neues Action-RPG, das vom chinesischen Indie-Studio Taner Game entwickelt wird und 2023 für die PlayStation-Konsolen erscheinen soll. Im Trailer sieht das Spiel ziemlich hübsch aus, auch wenn ein paar Animationen noch etwas unrund wirken. Neben klassischen Fantasy-Kämpfen mit Schwert, Bogen und Magie gibt es auch große Luftschiff-Schlachten und reitbare Drachen. Es wird interessant sein, zu sehen, wie die Entwickler*innen die vielen Mechaniken vereinen wollen.

One Piece Odyssey hat einen Releasetermin

One Piece ist eine der größten und beliebtesten Manga- und Animeserien überhaupt. 2022 feiert die Reihe schon ihr 25. Jubiläum und passend dazu sollte mit One Piece Odyssey ein großes JRPG in der Welt der Strohhut-Piraten erscheinen. Mit dem Release in diesem Jahr wird es allerdings nichts, lange Warten müssen Fans trotzdem nicht mehr. Am 13. Januar soll das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden. Als kleinen Trost gibt es außerdem neue Spielszenen und Infos zur Story, die speziell für den Titel geschrieben wurde.

Yakuza wird zu Like a Dragon und bekommt einen neuen Ableger

Die bei uns langsam an Popularität gewinnende Yakuza-Reihe heißt in Japan seit jeher Like a Dragon. Nachdem Teil sieben mit Yakuza: Like a Dragon auf eine Kombination aus beidem setzte, vollzieht SEGA ab sofort den Wechsel auch außerhalb von Japan.

Wer bei diesen Namensänderungen verwirrt ist, kann sich immerhin damit helfen, dass die nächsten drei Ableger bestätigt sind. Like a Dragon 8 bringt die beiden Hauptfiguren Kiryu und Ichiban zusammen, darüber hinaus kommt mit Ishin! endlich das Samurai-Spin-Off in den Westen und Kiryu darf sich auch bald wieder alleine durch die Unterwelt prügeln.

Exoprimal stellt seine Story vor

Mit Exoprimal erscheint 2023 ein wahrhaft skurriler Third-Person-Shooter von Capcom für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Star des Spiels sind natürlich die riesigen Dino-Herden, die in bester Ragdoll-Manier vom Himmel fallen und Städte überrennen.

In einem neuen Trailer erfahren wir nun auch endlich den Grund für den Angriff der Saurier. Offenbar haben Wissenschaftler*innen einer KI den Auftrag erteilt, den perfekten Exosuit zu kreieren. Dino-Portale sind da natürlich die logische Folge.

Wo Long Fallen Dynasty: Demo jetzt verfügbar

Die wahrscheinlich besten Vertreter des Soulslike-Genres, die nicht direkt von From Software stammen, kommen von Team Ninja. Nach den beiden Nioh-Spielen arbeiten die aktuell an Wo Long Fallen Dynasty. Statt dem japanischen Mittelalter dient hier das chinesische als Setting, erneut spielen aber auch Folklore und Dämonen eine wichtige Rolle. Ein neuer Trailer zeigt Spielszenen und den Charaktereditor. Noch besser: Ihr könnt den Titel zur Zeit sogar selbst ausprobieren! Bis zum 25. September steht die Demo auf PS5 und Xbox Series X/S zur Verfügung.

Natürlich handelt es sich hier nur um eine Auswahl, die euch auf den neuesten Stand bringen soll und auf der Messe selbst gab es viele weitere Ankündigungen und Neuigkeiten. Aber jetzt seid ihr gefragt: Über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut? Fehlt euch ein wichtiger Titel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!