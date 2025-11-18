Die F1-Spiele machen endlich das, was ich mir für FIFA schon seit Ewigkeiten wünsche

Gerade erreichte mich eine Meldung, die ich mir als langjährigen F1-Fan schon seit Jahren wünsche: Die Reihe von Codemasters wird vorerst ausgesetzt!
Was beim ersten Hören nach einer grausigen Meldung für Rennspiel-Enthusiasten klingen mag, ist beim Lesen zwischen den Zeilen meiner Meinung nach eine fantastische Nachricht. Aber der Reihe nach!
Neues F1-Spiel erscheint erst wieder 2027
Wie EA als Publisher der F1-Spiele soeben via X bekanntgab, wird das nächste vollwertige F1-Spiel von Codemasters erst 2027 veröffentlicht. Ein Jahr Zwangspause für uns? Nicht so ganz.
Als Fans der Reihe müsst ihr 2026 nicht auf neue Inhalte verzichten – F1 25 erhält ein kostenpflichtiges Addon mit den neuen Autos, Fahrern, Teams wie Audi und auch den neuen Regularien. Wie hoch der Preis ausfällt, bleibt ein spannendes Fragezeichen.
Jetzt muss der so wichtige Schritt nach vorn kommen!
Bereits seit Jahren wünsche ich mir sehnlichst, dass sich Codemasters mehr Zeit für ihre neuen Ableger nimmt, um unter anderem ein großes Grafik-Upgrade zu liefern. Aber auch die altbekannten Modi wie My Team könnten einen richtig (!) frischen Anstrich vertragen.
Und exakt dieser Anstrich soll laut EA kommen. In der Meldung heißt es nämlich: " 2027 erscheint ein komplett neu gedachter F1-Titel, der anders aussieht, sich anders anfühlt und sich anders spielt."
ENDLICH!!!
Bitte EA, übertragt das Ganze auf "FIFA"
Gewiss waren die vergangenen F1-Spiel (mit einer Ausnahme!) nicht schlecht. Doch ich weiß nicht, wie es euch erging, aber vieles fühlte sich über die Jahre so vertraut an und so, als würde jährlich ein Upgrade als Vollpreistitel verkauft werden.
Also im Prinzip das gleiche Gefühl, das bekannte Sportspiele-Reihen gerne einmal plagt. Ja, EA Sports FC, du bist gemeint!
Daher meine große Bitte an EA: Bitte nehmt euch auch für euer so erfolgreiches Fußballspiel das neue F1-Konzept als Beispiel und baut mal wieder einen richtig tollen Karrieremodus. Gerne könnt ihr auch die altbackenen Cutscenes auf Vordermann bringen und die restlichen Modi mit frischem Wind versehen.
Ich bin wirklich super gespannt, wie ihr die Meldung auffasst. Cool? Nicht cool?
