LEGO ist mir zu teuer, aber dafür sammle ich jetzt Stempel und fülle meinen LEGO-Reisepass

LEGO ist viel mehr als nur Steinchen zusammenbauen. (Bild: LEGO)

LEGO ist DIE Klemmbaustein-Marke schlechthin. Sie ist weltweit beliebt und damit auch international mit seinen Stores vertreten. Ich gehe auch ohne etwas zu kaufen gerne in die Geschäfte, um mir anzusehen, was für großartige Sets und Bauten es gibt. Aber mir ist das Reisepass-Programm irgendwie nie aufgefallen – euch vielleicht?

Annika Bavendiek Annika ist mit LEGO aufgewachsen. Heutzutage lebt sie dieses Hobby aber aus mehreren Gründen weniger aus, dafür reist sie gerne. Der LEGO-Reisepass ist daher wie gemacht für sie.

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Der LEGO-Reisepass ist perfekt für Menschen wie mich

LEGO ist ein großartiges Hobby. Es ist für jung und alt interessant, regt zum kreativen und räumlichen Denken an, trainiert die Fingerfertigkeiten und ist dazu noch als rein analoges Erlebnis, wobei ich wunderbar abschalten kann – mehr dazu lest ihr hier:

Allerdings hat dieses wunderbare Hobby für mich auch ein paar Nachteile: Es ist sehr teuer und den Platz für all die coolen Sets habe ich auch nicht. Trotzdem tauche ich immer wieder gerne in diese Welt ein, sei es in Videospielen oder eben, indem ich mich in den LEGO Stores weltweit etwas umsehe. Dort kann ich nämlich wirklich tolle Kreationen wie diese hier in München bestaunen:

Typisch für Bayern stehen im LEGO Store München übergroße LEGO-Figuren in Tracht. Die Brezen dürfen natürlich auch nicht fehlen. (Bild: GamePro / LEGO)

Eher durch Zufall habe ich dann irgendwo auf Social Media von dem LEGO Passport Program gehört. Auch wenn ich mit LEGO aufgewachsen bin, hatte ich viele Jahre weniger Kontakt mit der Marke und daher nichts davon mitbekommen – auch nicht, als ich wieder regelmäßiger in die Stores reingeschaut habe.

Nachdem ich mir diesen Reisepass aber näher angeschaut hatte, war klar: Ich muss schnell in den nächsten LEGO Store! Denn dieser Pass bietet mir die ideale Möglichkeit, mich wieder mehr mit dem LEGO zu beschäftigen, ohne gleich Unmengen an Geld für Sets ausgeben zu müssen.

Kurz gesagt handelt es sich bei dem Passport Program um einen physischen Reisepass, den sich jeder kostenlos in einem LEGO Store besorgen kann, um LEGO-Stempel zu sammeln. Die gibt es ebenfalls in den Stores und zwar weltweit. Da die Stempel variieren, ist die Motivation umso größer, in möglichst vielen verschiedenen Stores vorbeizuschauen. Gesagt, getan: Mein nächster Halt war der Store in München, wo ich mir den Reisepass samt erster exklusiver Stempel abgeholt habe:

Im LEGO Store München habe ich mir meinen Reisepass samt erster Stempel abgeholt. (Bild: GamePro / LEGO)

Nun bringt mir dieser Reisepass weder Rabatte noch sonst irgendeinen Vorteil, wenn es um die LEGO-Sets geht. Dafür macht es aber verdammt viel Spaß, sich in den verschiedenen Städten dieser Welt einen Stempel abzuholen und dort die besonderen Bauten zu sehen.

Wenn ich ohnehin viel unterwegs bin, ist das für nebenbei eine willkommenes Ritual, das mich auf ähnliche Weise schon anderweitig begleitet hat. Auf meinen Reisen in die USA und Japan habe ich auch schon fleißig Stempel gesammelt und viel Spaß damit gehabt.

Für die Nationalparks der USA gibt es nämlich einen eigenen Reisepass, während in Japan an fast jedem Bahnhof oder Sehenswürdigkeit wirklich schicke, individuelle Stempel zu finden sind. Mit denen konnte ich gut in meinem Reisetagebuch dokumentieren, wo ich überall war. Ähnliches werde ich in Zukunft nun auch mit dem LEGO Reisepass tun.

Wie sieht's mit euch aus? Kanntet ihr den LEGO Reisepass schon? Ist das etwas für euch?