35.000 Leute stimmen zu: Das ist der größte Fehler, den ihr beim Anschließen eines PC-Monitors machen könnt, und wir können nur mit dem Kopf schütteln

Dieser Fehler kann leicht passieren, wenn man sich wenig mit Computern auskennt. (Bild: Reddit/user/DramaticCat9707)

Es gibt diese typischen IT-Support-Memes: "Haben Sie versucht, den Bildschirm einzuschalten?" oder "Ist das Stromkabel angeschlossen?"



Alle mit grundlegendem PC-Wissen rollen dabei reflexartig mit den Augen. Für andere Menschen, die vielleicht einfach nur täglich Excel-Tabellen ausfüllen, sind das allerdings echte Probleme. Manche Dinge, die für viele von uns selbstverständlich sind, werden nämlich kaum bis gar nicht erklärt.

3.000 Euro Rechner, aber Bild wie beim Arbeitslaptop

Wahrscheinlich hat es DramaticCat9707 auf r/pcmasterrace eigentlich gut gemeint. Denn er liefert mit einem Bild eine kleine Hilfestellung, wie man seinen Monitor richtig anschließt.

Sein Hinweis: Nicht den Monitor in die oberen HDMI- oder DisplayPorts des Mainboards stecken, sondern in die unteren der Grafikkarte.

Das Resultat ist technisch schnell erklärt: Statt der extra eingbauten GPU übernimmt sonst nämlich die integrierte Grafikeinheit der CPU die Bildausgabe. Bedeutet: miserable Performance, schlechte Framerates und ein Gaming-Erlebnis, das eher nach Büro-PC als nach High-End-Rechner aussieht.

Oder anders gesagt: Ihr habt eine teure Grafikkarte gekauft – und seht von deren Performance gar nichts.

Willkommen im IT-Support-Alltag

Der Post hat über 35.000 Upvotes. Davon werden aber eine Menge eher sarkastisch gemeint sein, wenn man nach den Kommentaren geht:

"Mach noch eins, das daran erinnert, das Netzteil einzuschalten."

"Hör auf, mir zu sagen, was ich tun soll."

"Wenn der Fertig-PC nicht startet, prüf, ob der RAM geklaut wurde."

Alles lustig, alles überspitzt – und alles ziemlich nah an echten Support-Geschichten. Das berühmte "Haben Sie schon versucht, es aus- und wieder einzuschalten?“ ist kein Meme, weil es clever ist, sondern weil es funktioniert. Viel zu oft.

Nicht jeder lebt für PCs – und das merkt man

So absurd der Fehler wirkt: Für viele ist ein PC kein Hobby, kein Bastelprojekt, kein Lifestyle. Er ist ein Werkzeug. Man steckt ihn ein und erwartet, dass er funktioniert. Dass dabei irgendwo mehrere Videoausgänge existieren, die unterschiedliche Dinge tun, kann das eigene Wissen dabei schon übersteigen.

Der Reddit-Post ist deshalb weniger eine Anleitung als ein Mahnmal, welche Fragen immer wieder im Netz auftauchen – auch bei einem dedizierten Reddit wie r/pcmasterrace.

Und als jemand, der Informatik studiert hat und bei diesem Post auch kurz die Hand an die Stirn geklatscht hat, weiß ich: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand aus der Familie wieder wegen eines "kaputten" Geräts anruft. Am Ende steckt dann häufig nur das Stromkabel des Druckers nicht in der Steckdose – zumindest ein Problem, das schnell gelöst ist.

Welche vermeintlich banalen Tipps musstet ihr schon eurem weniger Technik-affinen Umfeld erklären?