Diese 4 Rennspiele sind echte Grafik-Kracher - und ihr könnt sie jetzt auf der PS5 zocken

Forza Horizon 5 und mehr - Hier sind die aktuellen Rennspiele mit der schönsten Grafik auf PS5.

Rennspiele gibt es wie Sand am Meer und Pylonen am Nürburgring. Wenn wir im PlayStation Store einmal nach dem entsprechenden Genre filtern, dann springen uns etliche Racer entgegen. In diesem Artikel trennen wir die Spreu vom Weizen und stellen euch die Titel vor, die nicht nur auf spielerischer Ebene Spaß machen, sondern insbesondere auf optischer und technischer Ebene überzeugen.

Letztes Update am 10. Januar 2026: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst (u.a. mit Infos zu F1 26).

Oder in anderen Worten: Hier findet ihr die aktuell größten Grafik-Kracher aus dem Rennspiel-Genre, die ihr aktuell auf der PS5 zocken könnt. Viel Spaß!

Forza Horizon 5

2:37 Forza Horizon 5: So funktioniert der neue "Horizon Realms"-Modus

Publisher: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Entwickler: Playground Games

Playground Games Plattformen: PS5 (sowie Xbox Series X/S, PC)

Der Xbox-Hit Forza Horizon 5 ist seit Ende April 2025 auf der PS5 spielbar und hat nicht nur spielerisch, sondern auch technisch ordentlich etwas zu bieten. Der Racer hat zwei Grafikmodi im Gepäck, die insbesondere auf der PS5 Pro auftrumpfen: Einmal den Qualitätsmodus mit 30 fps und 2160p sowie den Performance-Modus mit 60 fps und dynamischer Auflösung (1600p bis 2160p).

Was macht die PS5 Pro besser? Sonys leistungsstärkste Konsole erweitert den Qualitätsmodus unter anderem um Ray-Tracing, was bedeutet, dass sich sogar Umgebungsdetails direkt auf dem Lack eures Boliden spiegeln.

RIDE 4

Publisher: Milestone

Milestone Entwickler: Milestone

Milestone Plattformen: PS5 (sowie PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC)

RIDE 4 kam ursprünglich 2020 für die PS4 und Xbox One auf den Markt. Ein Jahr später erschien dann das Next Gen-Upgrade für die PS5 und Xbox Series X/S – und löste dabei einen kurzzeitigen Hype um den Motorrad-Racer aus. Insbesondere das oben eingebettete YouTube-Video vom Kanal Joy of Gaming sorgte für allerhand Aufmerksamkeit unter Grafik-Enthusiast*innen.

Im Video läuft RIDE 4 in 4K HDR und 60 fps auf der PS5 – und ist visuell so nah an der Realität, dass wir auf den ersten Blick dachten, es handle sich um eine GoPro-Werbung.

Kleine Fußnote: Im Video ist kein "richtiges" Gameplay zu sehen. Es handelt sich um ein Replay, also um eine Ingame-Aufnahme, die das bereits gefahrene Rennen rückblickend zeigt. So oder so ist RIDE 4 auf der PS5 (und Series X) ein technisch wirklich beeindruckendes Spiel.

Gran Turismo 7

1:00 Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Polyphony Digital

Polyphony Digital Plattformen: PS5, PS4

Das 2022 veröffentlichte PlayStation-Exclusive Gran Turismo 7 gehört noch immer zu den grafisch besten Rennspielen da draußen und wird sogar noch drei Jahre nach dem Release mit Gratis-Upgrades bestückt.

Wer auf realistische Fahrzeugmodelle steht, sollte sich definitiv direkt hinters Steuer klemmen. Garniert werden die Rennen mit einer famosen und vielfältigen Lichtstimmungen bei dynamischen Tageszeitenwechseln. Und Shoutout an die teils wirklich hübschen Ausblicke! Am liebsten würden wir hier direkt stehen bleiben (ist bei einem Rennspiel aber natürlich keine gute Idee).

Weiterhin neue Inhalte für GT7: Anfang Dezember 2025 ist mit "Spec III" übrigens ein großes Update für den Racer veröffentlicht worden, das zwei neue Strecken sowie acht neue Fahrzeuge im Gepäck hat.

F1 25

1:55 F1 25 enthüllt Release, Plattformen und neuen Story-Modus

Publisher: EA Sports

EA Sports Entwickler: Codemasters

Codemasters Plattformen: PS5 (Xbox Series X/S und PC)

Auch im vergangenen Jahr ist ein frischer Ableger der langjährigen Simulationsreihe zur F1-Weltmeisterschaft erschienen – und der lässt den Grafik-Motor ordentlich aufheulen. Insbesondere im Vergleich zu F1 23 und F1 21 habe der 25er-Teil auf visueller und technischer Ebene noch einmal einen riesigen Sprung gemacht, wie ein begeisterter Fan auf Reddit feststellt.

F1 25 setzt auf realistische Fahrzeugmodelle mit viel Liebe zum Detail sowie beeindruckende Wettereffekte. Insbesondere bei Regen und nasser Fahrbahn macht die Rennsimulation eine verdammt gute Figur, wie uns dieses YouTube-Video zeigt.

Kommt F1 26? Nein, die Reihe setzt in diesem Jahr aus. Wie im vergangenen November bekannt gegeben wurde, erwartet uns das nächste vollwertige F1-Spiel von Codemasters erst 2027. Bis dahin gibt's 2026 ein kostenpflichtiges Addon für F1 25.

Weitere Rennspiele mit guter Grafik auf PlayStation 5

Zum Schluss haben wir noch Honorable Mentions für folgende Titel. Die können sich nämlich ebenfalls sehen lassen:

Und an dieser Stelle fragen wir mal wieder unsere liebe GamePro-Community bzw. Möchtegern-Rennfahrer*innen unter euch: Welche Racer haben eurer Meinung nach eine richtig tolle Grafik und welche Titel würdet ihr außerdem empfehlen? Schreibt uns eure Antworten wie immer gerne unten in die Kommentarsektion.