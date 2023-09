Fae Farm-Schnellreise: Alle Wegschreine und Siegel für die Sockel

Schaltet Wegschreine frei, um schneller von einem Ort zum anderen zu gelangen.

In Fae Farm müsst ihr so manche Wegstrecke zurücklegen, während ihr euren täglichen Aufgaben nachgeht. Da sind die Wegschreine, zwischen denen ihr schnellreisen könnt, sehr praktisch. Womöglich seid ihr schon über die Sockel gestolpert, in die ihr Siegel einsetzen könnt, um die Quick Travel-Funktion freizuschalten.

Diese müsst ihr zunächst herstellen. Wir verraten euch, wo die Schnellreisepunkte sind und was ihr für die Siegel braucht.

Artikel noch nicht vollständig: Auch wir sind noch auf der Suche nach allen Wegschreinen im Spiel und werden diesen Artikel fortlaufend erweitern, sobald wir neue Schnellreisepunkte entdeckt haben.

Hier kommt ihr direkt zu den gesuchten Bereichen:

Alle Wegschreine und Siegel

Hier seht ihr die Schnellreisepunkte auf der Karte. Sieben haben wir bereits entdeckt, es gibt aber noch mindestens eine weitere, die wir hinzufügen werden:

Hier seht ihr die Karte mit unseren sieben bisher entdeckten Wegschreinen.

Euer Zuhause : Citrin-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Citrin)

: Citrin-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Citrin) Weststadt : Aquamarin-Siegel (5x Kupererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Aquamarin)

: Aquamarin-Siegel (5x Kupererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Aquamarin) Salzwasserminen : Peridot-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Peridot)

: Peridot-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Peridot) Schauriger Wald : Topas-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Topas)

: Topas-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Topas) Treibende Ruinen : Amethyst-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Amethyst)

: Amethyst-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Amethyst) Feenacker : Rosenquarz-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x Rosenquarz)

: Rosenquarz-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x Rosenquarz) Vereiste Hochebene : Saphir-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Saphir)

: Saphir-Siegel (5x Kupfererz, 5x Eisenerz, 15x rauer Saphir) "Weiterer Wegschrein": Wir aktualisieren diesen Artikel noch.

Weitere Guides zu Fae Farm:

Schnellreisepunkte freischalten und Siegel herstellen

Um Siegel herzustellen und die Schnellreisepunkte nutzen zu können, braucht ihr zunächst mal eine Siegelstation auf eurer Farm. Hier kommt ihr zu unserer Übersicht über alle Stationen, die ihr bauen könnt:

Siegelstation: Die Siegelstation könnt ihr bauen, wenn ihr in der Story ein kleines Stück vorangeschritten seid. Dann braucht ihr nur noch die entsprechenden Materialien, die ihr in den Verliesen (Dungeons) auf der Insel findet. Die erste ist die Salzwassermine, zu der ihr den Schlüssel bekommt, wenn ihr ein paar Story-Missionen absolviert habt.

In dieser Liste im Almanach werden die Siegel angezeigt, sobald ihr sie entdeckt habt.

Edelsteine: Die Edelsteine, die ihr für die ersten Wegpunkte braucht, findet ihr auf den unterschiedlichen Ebenen der Mine am Strand. Für weitere Wegpunkte benötigt ihr Materialien, die ihr in anderen Verliesen findet, auch dafür müsst ihr in der Story vorankommen.

Neue Wegschreine könnt ihr ganz einfach finden, indem ihr neue Areale auf der Insel erkundet. Dafür braucht ihr aber ebenfalls Story-Fortschritt, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen.