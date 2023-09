Fae Farm: Alle 30 tröstenden, entspannenden und inspirierenden Möbel - Gesundheit, Energie und Mana steigern

Mit mehr Gesundheit, Ausdauer und Mana habt ihr es wesentlich leichter.

In Fae Farm braucht ihr Gesundheit, Energie (Ausdauer) und Mana besonders dringend, wenn ihr in den Verliesen unterwegs seid. Mit tröstenden, entspannenden und inspirierenden Möbeln in eurem Haupthaus könnt ihr die Werte in den drei Kategorien steigern.

Dafür müsst ihr die Rezepte für die Einrichtungsgegenstände freischalten und sie bauen. Wir verraten euch, welche es gibt, was ihr zum Bauen braucht und wie ihr neue freischaltet.

Artikel noch nicht vollständig: Auch wir sind noch auf der Suche nach allen Rezepten im Spiel und werden diesen Artikel fortlaufend erweitern, sobald wir neue Möbel entdeckt haben.

Hier kommt ihr direkt zu eurer gesuchten Kategorie:

Alle 10 tröstenden Möbel

Eigenschaft: erhöhen maximale Gesundheit

Rustikaler Tisch: 6x Buchenstamm

6x Buchenstamm Kleine Bank: 2x Eichenbauholz, 1x Kupferbarren

2x Eichenbauholz, 1x Kupferbarren Bodenkissen: 3x Baumwollstoff

3x Baumwollstoff Hohe Standuhr: 3x Flatterbauholz, 1x Feerit-Barren, 1x polierter Rosenquarz

3x Flatterbauholz, 1x Feerit-Barren, 1x polierter Rosenquarz Sessel: 2x Eichenbauholz, 3x Baumwollstoff, 3x Wollstoff

2x Eichenbauholz, 3x Baumwollstoff, 3x Wollstoff Kissenstapel: 6x Seide

6x Seide Chaiselongue: 3x altes Bauholz, 3x Seide

3x altes Bauholz, 3x Seide Sofa: 2x altes Bauholz, 5x Seide

2x altes Bauholz, 5x Seide „Weiteres Möbelstück“ (Kamin, wir aktualisieren den Artikel noch)

(Kamin, wir aktualisieren den Artikel noch) „Weiteres Möbelstück“ (Badewanne)

Alle 10 entspannenden Möbel

Eigenschaft: erhöhen maximale Energie (Ausdauer)

Runder, gewebter Hocker : 10x Pflanzenfasern

: 10x Pflanzenfasern Niedliches Bett: 1x Kupferbarren, 5x Eichenbauholz

1x Kupferbarren, 5x Eichenbauholz Niedlicher Stuhl: 3x Buchenholz, 2x Baumwollstoff

3x Buchenholz, 2x Baumwollstoff Anrichte: 4x Flatterbauholz, 1x Feerit-Barren

4x Flatterbauholz, 1x Feerit-Barren Runder Tisch: 4x Sporenbauholz, 2x Silberbarren

4x Sporenbauholz, 2x Silberbarren Bodenlampe: 2x Sporenbauholz, 5x Silberbarren

2x Sporenbauholz, 5x Silberbarren Hoher Schrank: 5x altes Bauholz, 2x Orichalkum-Barren

5x altes Bauholz, 2x Orichalkum-Barren „Weiteres Möbelstück“ (Waschbecken, wir aktualisieren den Artikel noch)

(Waschbecken, wir aktualisieren den Artikel noch) „Weiteres Möbelstück“ (Schreibtisch)

(Schreibtisch) „Weiteres Möbelstück“ (Tisch)

Alle 10 inspirierenden Möbel

Eigenschaft: erhöhen maximales Mana

Bücherstapel: 5x Papier

5x Papier Kleines Bücherregal: 3x Eichenbauholz, 1x Kupferbarren

3x Eichenbauholz, 1x Kupferbarren Staffelei: 1x Kupferbarren, 2x Buchenholz

1x Kupferbarren, 2x Buchenholz Beistelltisch: 2x Feerit-Barren, 2x polierter Amethyst

2x Feerit-Barren, 2x polierter Amethyst Grammophon: 3x Silberbarren, 1x polierter Saphir, 1x polierter Smaragd

3x Silberbarren, 1x polierter Saphir, 1x polierter Smaragd Feenharfe: 3x Silberbarren, 3x Seide

3x Silberbarren, 3x Seide Großes Bücherregal: 4x altes Buchenholz, 2x Orichalkum-Barren

4x altes Buchenholz, 2x Orichalkum-Barren „Weiteres Möbelstück“ (Glaskugel, wir aktualisieren den Artikel noch): 2x Orichalkum-Barren, 2x weiterer Gegenstand

(Glaskugel, wir aktualisieren den Artikel noch): 2x Orichalkum-Barren, 2x weiterer Gegenstand „Weiteres Möbelstück“ (Dekogegenstand)

(Dekogegenstand) „Weiteres Möbelstück“

So baut ihr die Möbel

Geht einfach in euer Haus und ruft den Baukatalog auf, indem ihr auf der Switch auf dem D-Pad zweimal nach unten drückt. Jetzt werden euch im linken Reiter die oben genannten Möbel angezeigt, falls ihr bereits das Rezept für sie gefunden habt.

Für die meisten Möbel braucht ihr verarbeitete Gegenstände und dafür wiederum spezielle Einrichtungen, also Stationen wie Webstuhl oder Bauholzstation. Hier geht es zu unserer Übersicht über alle Stationen:

Habt ihr alle Zutaten, könnt ihr sie bauen. Jede Art von Möbelstück zählt aber nur einmal für ein Haus, also baut ihr zwei rustikale Tische, bekommt ihr trotzdem nur einmal die Steigerung der Gesundheit. Um mehr zu erhalten, müsst ihr weitere Arten von Möbeln bauen. Ihr könnt also pro Haus zehn Mal die Gesundheit steigern, da es in dieser Kategorie nur zehn unterschiedliche Möbel gibt.

Wichtig: Es zählen immer nur die Möbel in eurem Haupthaus und die Effekte werden erst aktiviert nachdem ihr sie am Vortag platziert und geschlafen habt.

Neue Möbel freischalten

Die Rezepte für neue Möbel in den Kategorien schaltet ihr nach und nach im Spielverlauf frei, wenn ihr in neue Areale kommt und neue Items entdeckt. Ihr braucht außerdem Zutaten, die ihr teilweise erst in späteren Gebieten bekommt, beispielsweise im Feen-Dorf oder auf dem verschneiten Berg.

Spielt einfach die Story-Missionen und sammelt Zutaten wie unterschiedliches Holz oder Edelsteine.